Pierre Gasly ving de Grand Prix van Monaco als zevende aan en begon op de harde band. Door die compound kon de Fransman langer buiten blijven en lag hij daardoor in de 44ste ronde op de derde plek. Op het moment dat verschillende coureurs te horen kregen dat er regen onderweg was, besloot Alpine Gasly op nieuwe mediums te zetten. Toen de regen viel moest de Fransman opnieuw naar binnen voor intermediates. Door die extra stop finishte hij als zevende. Hij kende een frustrerende middag, maar is blij dat teamgenoot Esteban Ocon het podium wist te bereiken.

"Ik ben heel erg blij voor het team", antwoordt Gasly op een vraag van Motorsport.com. "Dit podium maakt het een fantastisch weekend. Mijn felicitaties aan Esteban en het team. Over mijn eigen race ben ik nogal teleurgesteld. Ik lag derde en wilde dat vasthouden. We wisten dat de regen onderweg was. Ik zat in de perfecte positie om langer op de baan te blijven. Ik riep dat ik wilde profiteren van de omstandigheden. Vervolgens dook ik de pitlane in en twee rondjes later regende het. Ik wil uitzoeken waarom we stopten. Er was een derde én vierde plek mogelijk. Dat had ons meer punten opgeleverd. Toch wil ik niet al te gefrustreerd zijn. Dankzij het podium is het alsnog een mooie dag geworden. We hebben echter nog een paar zaken te verbeteren, maar dat is voor de volgende keer."

Gasly had wel moeite om de A523 op het natte asfalt te houden: "Het was spannend", vervolgt hij. "Ik had een paar grote momenten. Grip was er amper, het zicht was slecht en er waren blauwe vlaggen. Ik manoeuvreerde tussen auto's door en her en der lag puin. Op de verf van bijvoorbeeld zebrapaden was het verschrikkelijk. Zelfs in de vijfde versnelling was er nog wielspin. Het was lastig, maar deed me ook denken aan de start van de race vorig jaar. Ik vond het leuk."

Op de vraag of het gevaarlijk was, antwoordt de man uit Rouen: "Er was een ronde waarin het leek alsof het in de vijfde bocht mis zou gaan. Het lag ook een beetje aan het gedeelte van de baan. Enkele delen waren droog en andere delen weer heel nat. Het probleem was dat je met de banden het rubber op droge stukken wat schuurde, waardoor je op natte delen met halfgladde banden reed. Ik denk wel dat we ons best gedaan hebben om de Ferrari's te splitten, maar er waren minstens drie extra posities die ik had kunnen pakken met de juiste call. We gaan het evalueren. Het blijft al met al een positieve dag voor het team. Het was de beste prestatie van dit seizoen tot dusver. Hopelijk kunnen we hier op verder bouwen."

