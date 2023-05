Ocon "extreem blij" met derde plaats na "ontzettend lastige" GP Monaco

Daarmee stond de 26-jarige Fransman voor het eerst sinds de overwinning in 2021 in Hongarije behaalde weer op het podium. “Het heeft even geduurd”, trapt Esteban Ocon lachend af in de persconferentie. “Dit voelt goed, dat kan ik je wel vertellen! Ik ben verder nog een beetje sprakeloos. Ik zit nog steeds op een roze wolk. Als je me voor het weekend verteld had dat we in de top-tien zouden eindigen, dan zou ik daar meteen voor hebben getekend. Maar het was geen top-tien, het was geen top-vijf, het was het podium! Dat laat nog maar eens zien dat je er altijd in moet blijven geloven.”

Het Formule 1-seizoen 2023 van Alpine was tot Monaco nog niet om over naar huis te schrijven. De teleurstellende resultaten kwamen het team uit Enstone eerder deze maand zelfs nog op flinke kritiek te staan van de grote baas bij Alpine, Laurent Rossi. Ocon: “We hadden een moeilijk begin van het seizoen, maar vanaf de eerste sessie hier had ik een goed gevoel in de auto en zat ik met vertrouwen achter het stuur. En vervolgens kon ik sessie na sessie dichter op de limiet rijden dan ik gewend was in Monaco. Dat stelde mij in staat om zaterdag die ronde te rijden in de kwalificatie, waarmee normaal gesproken negentig procent van het werk gedaan is hier. Dat laatste was vandaag echter niet het geval.”

Ocon werd in de elfde ronde van achteren aangereden door Carlos Sainz en had vervolgens een langzame pitstop. “Het was een zware race”, kijkt de man uit Évreux terug. “We hadden de derde plek een poos stevig in handen, maar op een zeker moment kreeg ik een tik van achteren van Carlos, waardoor ik schade opliep aan de achterkant van de auto. En vervolgens schudde de regen de boel nog eens op. Het was zaak om op het juiste moment naar de inters te wisselen en dat deden we gelukkig. Vanaf dat moment werd ik onder druk gezet door Lewis, wat op de een of andere manier wel vaker het geval is als we met dit soort omstandigheden te maken hebben. Hij was tot en met laatste ronde vol aan het pushen. Hij was sneller in het snellere gedeelte van de vijfde tot de achtste bocht en ik was sneller op de droge delen van de baan. Het was een ontzettend lastige race, maar de beloning is immens. Ik ben hier extreem blij mee.”

Ocon geeft toe enigszins verrast te zijn door de snelheid van zijn Alpine-auto in Monaco. “Tijdens de simulatordag en daarna ook tijdens de oefensessies zijn we ons stap voor stap blijven verbeteren. Dat resulteerde in een heel ander weekend dan ik normaal heb in Monaco. Ik was geen moment bang om dicht bij de muur te komen”, aldus Ocon. “Ik ben zeker verrast door onze snelheid hier. Maar we moeten met onze beide benen op de grond blijven. We staan hier dan wel op het podium - en daar moeten we met zijn allen van genieten en ik ben iedereen in Enstone en Viry en ook het team op locatie erg dankbaar - maar in Barcelona wacht ons volgende week een heel ander circuit, een baan die iedereen bovendien door en door kent. Dat wordt een goede test om te zien waar we precies staan.”

Video: Carlos Sainz rijdt tegen Esteban Ocon tijdens de GP van Monaco