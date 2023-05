Alpine heeft als doel voor dit seizoen om dichter bij de derde plek in het constructeurskampioenschap te eindigen dan vorig jaar, toen het op zeer grote achterstand vierde werd in het klassement. Vooralsnog lijkt er van die ambitie weinig terecht te komen. Pierre Gasly en Esteban Ocon scoorden in de eerste vier Grands Prix van het jaar slechts acht punten, waardoor het team uit Enstone momenteel slechts zesde staat in de stand.

“Het is teleurstellend”, zegt Laurent Rossi bij de Franse tv-zender Canal+. “Het is eigenlijk slecht. We zijn het jaar begonnen met zwakke prestaties en een gebrekkige uitvoering. Dat is duidelijk. Onze positie in het kampioenschap is het geld dat we uitgeven niet waard. We zijn ver, heel ver verwijderd van ons doel voor dit jaar. En ik constateer niet alleen een duidelijk gebrek aan performance en nauwgezetheid in de uitvoering, maar mogelijk ook een mentaliteit die niet voldoet aan de standaarden die het team in het verleden hanteerde.”

Alpine kende vorige week een bijzonder moeizaam weekend in Azerbeidzjan. Gasly en Ocon leken geen moment competitief genoeg om in de punten te kunnen eindigen. In de sprintrace op zaterdag finishten ze als dertiende en achttiende, in de Grand Prix op zondag was er een veertiende en vijftiende plek. Het meest stoorde Rossi zich echter aan de seizoensopener in Bahrein, waar Gasly nog negende werd maar Ocon een serie straffen opliep en uiteindelijk opgaf in de pits.

“De eerste Grand Prix beviel me niet, omdat er sprake was van - en het spijt me dat ik het moet zeggen - amateurisme, wat leidde tot een resultaat dat niet goed was. Het was middelmatig. Slecht”, aldus Rossi. “De laatste race in Baku vertoonde heel veel overeenkomsten met die in Bahrein. Dat is niet acceptabel. Je mag fouten maken, maar het principe is dat je leert van je fouten. Als je dezelfde fouten nog eens maakt, dan heb je niet geleerd en heb je geen verantwoordelijkheid genomen. Dat is niet acceptabel.”

In Miami lijkt Alpine de zaakjes beter op orde te hebben. Gasly en Ocon stelden in de kwalificatie op zaterdag respectievelijk de vijfde en achtste startplek veilig voor de vijfde GP van het seizoen.

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de GP van Miami