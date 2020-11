Gasly: Snelheid AlphaTauri was ‘beschamend’ in Turkije

Meer dan de dertiende plek zat er niet in voor Gasly, die daarmee één positie achter teamgenoot Kvyat aan de finish kwam. Beide coureurs hadden het moeilijk in de lastige omstandigheden op Istanbul Park, waar het toch al glibberige asfalt nog gladder werd door regen voor de race. Voor Gasly begon de zondag al niet geweldig: hij werd teruggezet naar de laatste plaats op de grid, omdat AlphaTauri na afloop van de kwalificatie aan zijn bolide had gewerkt. Het team had toestemming gekregen om de krachtbron in de AT01 te wisselen, maar zag daar uiteindelijk van af. Toch volgde er een gridstraf voor Gasly, die de Turkse GP ‘een heel slecht weekend’ noemt.

“Onze prestaties in de regen waren heel matig”, zei de Fransman. “Het was eerlijk gezegd een beetje beschamend, want op inters en wets waren we zo langzaam. Het lukte niet om ze werkend te krijgen, en dat gold ook voor de kwalificatie.” De prestaties waren er sinds zaterdagochtend niet meer, nadat AlphaTauri er op de vrijdag nog goed bij stond. “De omstandigheden waren uniek en ik verwachtte dat niet, maar ik denk dat we allemaal moeten begrijpen wat hier fout ging en wat niet goed werkte”, vervolgde Gasly. “We hebben al wat antwoorden uit de kwalificatie, maar we konden geen veranderingen doorvoeren. Toch hadden we hierop moeten anticiperen en ik denk dat we het beter hadden kunnen doen. Het is echter gebeurd en we moeten naar de volgende drie races kijken.”

Ook bij Kvyat heerste na afloop van de race frustratie over het resultaat. “Het levert geen punten op maar het was zo moeilijk”, zei hij over de P12 die hij behaalde. “Ik vocht de hele race met de auto en het is frustrerend om dan niet beloond te worden aan de finish. Er was niet veel aan te doen, onze auto zat in deze omstandigheden niet in het juiste window.” Dat moet volgens de Rus geanalyseerd worden, maar de hele auto op de schop gooien voor dergelijke uitzonderlijke omstandigheden acht hij ook niet nodig. Wel is Kvyat blij dat hij zonder schade aan de finish kwam. “Het voelt uiteindelijk voor een coureur al goed dat hij de auto in deze condities aan de finish brengt, want het is zo lastig. Het is dus niet slecht, maar wel een goede training voor mijn concentratie.”