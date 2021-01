Gasly kijkt uit naar samenwerking met Tsunoda: “Grappig figuur”

Gasly maakte voor het eerst kennis met zijn nieuwe collega op de donderdag in Abu Dhabi. Tsunoda, die in 2020 achter Mick Schumacher en Callum Ilott derde werd in het Formule 2-kampioenschap, liep tijdens het laatste Formule 1-weekend van het jaar mee met het team uit Faenza en kwam op de dinsdag na de Grand Prix voor AlphaTauri in actie tijdens de Young Driver Test. Een dag later volgde de bevestiging dat Tsunoda in 2021 zijn Formule 1-debuut maakt bij het zusterteam van Red Bull.

“Een grappig figuur!”, reageerde Gasly met een glimlach op de vraag van Motorsport.com wat zijn eerste indruk is van Tsunoda, alvorens te verklaren dat hij de verrichtingen van de Japanner in de Formule 2 nauw heeft gevolgd. “Ik kijk altijd wel naar de Formule 2 en Formule 3. Ik mag daar graag naar kijken, omdat die races vaak behoorlijk onderhoudend zijn. En volgens mij heeft hij [Tsunoda] het erg goed gedaan. Hij heeft een paar races gewonnen en een paar keer op pole gestaan. Op een paar momenten heeft hij veel punten voor het kampioenschap laten liggen. Ik weet niet precies wat daar de redenen voor waren. Of dat kwam door iets wat buiten zijn controle lag of dat het kwam door iets wat hij zelf had gedaan. Maar over het geheel genomen heeft hij naar mijn mening zeer goed gepresteerd”, aldus de coureur uit Rouen, die het kampioenschap in 2016 - toen het nog GP2 heette - op zijn naam schreef.

Gasly en Tsunoda liepen op de donderdag in Abu Dhabi samen een ronde over het circuit. “Klopt, we hebben samen de track walk gedaan. Het had eigenlijk een wandeling moeten zijn, maar uiteindelijk koos ik ervoor om de ronde samen met mijn engineers te gaan rennen. Hij was daar niet echt op gekleed, maar ging toch met ons mee. We hebben redelijk doorgelopen, dus zo heel veel hebben we elkaar toen niet gesproken. Maar ik heb hem natuurlijk wel in de hospitality gezien en hij lijkt me een aardige jongen.”

Gasly zegt dat de komst van Tsunoda voor hem weinig verandert. “Ik denk dat het voor mij en mijn prestaties niet echt uitmaakt wie er naast me rijdt. Ik moet het gewoon zo goed mogelijk doen voor mijzelf en voor het team, met de auto die ik heb”, aldus Gasly, die in 2020 vriend en vijand verraste door de Italiaanse Grand Prix te winnen. Toch zal het team komend seizoen iets meer op hem leunen als het gaat om bijvoorbeeld de richting die men op moet met de afstelling. “Ik neem die extra verantwoordelijkheid graag op me”, aldus de Fransman, die positief terugkijkt op zijn samenwerking met Daniil Kvyat. "Ik denk dat we anderhalf jaar lang een geweldige situatie hebben gehad met hoe Dany en ik met elkaar samenwerkten en hoe we elkaar pushten. Ik ben ook van mening dat we het team met onze ervaring samen naar voren hebben geholpen.” Maar het hebben van een andere, minder ervaren teamgenoot maakt voor zijn benadering dus geen verschil. Gasly vat samen: “Ik wil altijd het beste uit mezelf halen en dat zal in 2021 niet anders zijn.”