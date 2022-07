AlphaTauri luistert naar Gasly en komt met upgrade naar Franse GP

Het eerste seizoen onder de nieuwe technische reglementen van de Formule 1 begon behoorlijk voor AlphaTauri, maar inmiddels is de klad erin gekomen. In de laatste drie races wist het team geen enkel punt te scoren, waarmee het voor het eerst sinds 2018 een dergelijke reeks heeft neergezet. Het heeft er ook voor gezorgd dat Pierre Gasly zich enigszins zorgen is gaan maken. De Fransman merkt dat AlphaTauri langzamerhand achterop begint te raken in de ontwikkelingsrace doordat er sinds de GP van Emilia-Romagna geen upgrade meer is geïntroduceerd. Na afloop van de GP van Oostenrijk vertelde Gasly dan ook dat hij eigenlijk bij de Franse Grand Prix al over een reeks nieuwe onderdelen wil beschikken.

Aan die oproep lijkt AlphaTauri ook gehoor te geven. Technisch directeur Jody Egginton zegt na de teleurstellend verlopen race op de Red Bull Ring dat het team een flinke upgrade meeneemt voor de AT03. "We hebben een duidelijk beeld van wat we echt moeten aanpakken. Voor Frankrijk hebben we een behoorlijk omvangrijke update voor het bodywork en de vloer. Het doel daarvan is om de opgemerkte zwakke plekken aan te pakken", zegt Egginton. "We lopen niet synchroon met veel van de teams, maar als de update levert wat we ervan verwachten, dan geeft het ons een auto die iets makkelijker af te stellen en makkelijker in de omgang is. Het is een aerodynamische update, dat is waar momenteel de strijd wordt gestreden."

Egginton benadrukt dat de AT03 absoluut geen auto is die grote problemen heeft, maar dat de upgrade in Frankrijk de prestaties over de gehele linie moeten verbeteren. "We hebben niet bijzonder veel last van porpoising gehad. Vroeg in het jaar hebben we wat dingen over de vloer geleerd en daar hebben we snel op ingespeeld door wat kleinere updates op de auto te zetten. In Imola brachten we een grotere update mee. We denken nu dat de auto zich redelijk goed gedraagt en dat wij er niet het meeste last van hebben. Nu draait het erom waar we performance willen toevoegen op de aerodynamische kaart en welke specifieke delen van de auto we willen verbeteren."