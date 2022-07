Gasly eist upgrades van AlphaTauri na rampzalige GP Oostenrijk

"Buiten de kwalificatie om was het een rampzalig weekend. Qua snelheid staan we nergens", luidt de duidelijke conclusie van Pierre Gasly na afloop van de Oostenrijkse Grand Prix. Hij kwam slechts als vijftiende over de finish op de Red Bull Ring na een weekend waarin zo'n beetje alles verkeerd ging. Na een behoorlijke kwalificatie raakte de Fransman bij de start van de sprintrace betrokken bij een botsing met Lewis Hamilton, waardoor hij werd teruggeworpen tot de voorlaatste plaats. In de race op zondag kreeg Gasly onder meer een tijdstraf van vijf seconden voor te vaak overschrijden van de track limits, terwijl hij eenzelfde straf kreeg voor een botsing met Sebastian Vettel in bocht 4.

Doordat ook teamgenoot Yuki Tsunoda geen punten scoorde in Oostenrijk, staat AlphaTauri voor het eerst sinds 2018 drie races op rij droog wat betreft het scoren van punten. De reden daarvoor is helder in de ogen van Gasly. "We hebben geen snelheid, ik ben nergens. Kijk naar Yuki en kijk naar mij. Door de strategie verloren we nog een positie, maar uiteindelijk hebben we gewoon geen snelheid", zegt hij. "Dan kan je doen wat je wilt als coureur en qua strategie, maar met onze huidige snelheid... Op deze manier kunnen we niet doorgaan."

Er bestaat bij Gasly geen twijfel over wat ervoor kan zorgen dat AlphaTauri de weg naar voren weer vindt. "Ik doe er in de auto alles aan, maar op dit moment is er gewoon niets tegen te beginnen. Ik denk dus dat we wanhopig upgrades nodig hebben om goede resultaten te kunnen scoren", legt de Fransman uit. "Deze resultaten zijn geen verrassing als je geen nieuwe onderdelen hebt en de anderen zich wel weten te verbeteren. Je zag dat we aan het begin van het jaar mee konden vechten met de jongens vooraan, terwijl we nu op twintig tot dertig seconden achterstand eindigen. We verliezen dus vier of vijf tienden per ronde, dus dat is wat we moeten vinden."

De eerstvolgende Formule 1-race is de Grand Prix van Frankrijk, de thuisrace van Gasly. Hij hoopt op Paul Ricard al de beschikking te krijgen over een reeks nieuwe onderdelen. Nadat hij de afgelopen jaren veel indruk maakte met zijn prestaties, heeft Gasly in de eerste elf races van 2022 pas drie keer punten gescoord. Daardoor bezet hij momenteel de dertiende positie in het kampioenschap.

Video: Gasly tikt Vettel van de baan in bocht 4