De carrière van Pierre Gasly in de Formule 1 is een aardige rollercoaster. Na anderhalf seizoen Toro Rosso, promoveerde hij in 2019 naar het grote Red Bull, maar al na twaalf races werd hij – ten faveure van Alex Albon – weer teruggezet naar het kleine team uit Faenza. Dat gebeurde uitgerekend in een moeilijke periode in het leven van Gasly. Op 31 augustus 2019, kort nadat hij door Helmut Marko naar Toro Rosso was gedegradeerd, overleed op Spa-Francorchamps zijn goede vriend Anthoine Hubert. Gasly schreef onlangs een emotionele brief over de dood van zijn maatje en hoe de ingrijpende gebeurtenis hem de kracht gaf om alsnog bij Toro Rosso te slagen.

Een jaar na de dood van Hubert won Gasly voor het inmiddels tot AlphaTauri omgedoopte team de Grand Prix van Italië. Waar iedereen speculeerde op een nieuwe promotie naar Red Bull – als vervanger van de steeds minder presterende Albon – koos dat team aan het eind van 2020 echter voor Sergio Perez. Opnieuw een klap voor Gasly, die weliswaar het volle potentieel van de AT02 nog niet heeft ontsloten, maar wel goed in zijn vel zit bij AlphaTauri. Toch blijft de inmiddels 25-jarige coureur uit Rouen dromen van meer. Gevraagd of hij eventueel een overstap overweegt naar een ander topteam dan Red Bull, zei Gasly. “Ik denk dat er maar één antwoord op die vraag is. Weet je, persoonlijk zit ik in de Formule 1 om te strijden aan de top. Ik werk er elke dag aan om de beste coureur te worden die ik kan zijn, om op een dag te strijden voor het kampioenschap, om meer consequent te strijden voor podiums en overwinningen.”

Gasly zou dat ‘ultieme doel’ het liefst willen bereiken bij Red Bull Racing. “Je weet dat ik dankzij Red Bull in de Formule 1 zit, daar ben ik echt dankbaar voor. En op dit moment heb ik nog steeds een contract met hen dus dat moet het doel zijn.” Mochten de mensen van het team uit Milton Keynes hem voor komend seizoen echter weer over het hoofd zien, dan sluit Gasly een vertrek niet uit. “Ik denk dat als er een wil is om samen te werken, ik daar echt blij mee zal zijn. En als die wil er niet is, dan zullen er andere opties zijn. Voor nu is het echter het belangrijkste om competitief te zijn, om sterke prestaties neer te zetten en goede resultaten te laten zien. En dan zien we later wel wat de mogelijkheden zijn.”