Gasly: Achtervleugel Ricciardo gaat mij nachtmerries opleveren

Na uitstekende seizoenen in 2020 en 2021 heeft Pierre Gasly het in 2022 een stuk lastiger. De AlphaTauri AT03 is geen wondermachine gebleken en dat heeft ervoor gezorgd dat de Fransman tot de Italiaanse GP pas vier keer in de punten eindigde. In Monza - waar hij in 2020 zijn eerste F1-race won - kende hij echter een goed weekend met plaatsing voor Q3 en de vijfde startplek. Gasly zou uiteindelijk als achtste aan de finish komen, nadat hij vrijwel de gehele race achter de McLaren van Daniel Ricciardo reed. De Australiër viel in de slotfase van de GP van Italië echter uit, waarmee hij een safety car-fase veroorzaakte die tot het einde van de race duurde.

"Ik ben heel blij met P8", blikt Gasly terug op zijn race in Monza. Het weekend begon overigens vervelend, want op donderdag moest hij wegens ziekte verstek laten gaan. "We hebben Q3 gehaald, startten als vijfde, hadden een goede start en streden bijna de hele race met een McLaren. Ik ga niet liegen, ik denk dat ik de komende dagen nog wel nachtmerries krijg van de achtervleugel van Daniel doordat ik zo, zo, zo lang dicht achter hem reed."

Dat Ricciardo met geen mogelijkheid te passeren viel, zorgde voor de nodige irritatie bij Gasly. Wel moest hij erkennen dat de McLaren-coureur uitstekend verdedigde. "Het was eigenlijk een race tegen mezelf, want onder mijn helm werd ik heel kwaad. Ik was woest", legde hij uit. "Ik probeerde het zo hard als ik kon en ik probeerde druk op hem te zetten zodat hij in de fout zou gaan. Dat gebeurde niet, dus hij reed een heel, heel nette race. We hebben het geprobeerd en ik weet in ieder geval dat ik er alles aan heb gedaan. We hebben alles geprobeerd en hebben goede punten gescoord, wat altijd goed voelt."

Begrip voor besluit om race niet te herstarten

Het besluit om de race na de late safety car-fase niet meer te hervatten kon uit diverse hoeken op de nodige kritiek rekenen. Zelf vindt Gasly het prima dat de race geneutraliseerd eindigde, al denkt hij ook dat hij profijt had kunnen hebben van een herstart. "Eerlijk is eerlijk: als ik er egoïstisch naar kijk, dan reed ik op gebruikte harde banden en stond Lando op nieuwe softs. Ik had dus meer te verliezen dan te winnen, maar tegelijkertijd wist ik dat er voor mij spektakel had kunnen komen met een Ferrari die één kans kreeg om hier te winnen. Daar hadden we mogelijk van kunnen profiteren. Ik was dus voorbereid op beide scenario's, maar ze besloten om geen herstart te doen. Waarom? Dat weet ik niet. Vorig jaar in Abu Dhabi waren enkele coureurs niet blij met de herstart voor één ronde, nu zijn er mensen niet blij dat er geen herstart is. Het hangt dus altijd af van hoe je ernaar kijkt."

Het stilvallen van Daniel Ricciardo en de daaropvolgende neutralisatie