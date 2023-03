In Bahrein kreeg Esteban Ocon een tijdstraf omdat zijn Alpine niet binnen de lijntjes van het vak op de startgrid geparkeerd stond. Datzelfde vergrijp kwam Fernando Alonso afgelopen weekend in Saudi-Arabië ook duur te staan, aangezien hij een tijdstraf van vijf seconden kreeg. In de regels staat namelijk dat de auto 'stil moet staan in het toegewezen gridvak' en 'met geen enkel deel van het contactvlak van zijn voorbanden buiten de lijnen (voorkant en zijkanten) op het moment van het startsignaal' mag staan.

Het probleem, zoals Alonso na de race in Jeddah aankaartte, is dat coureurs beperkt zicht hebben als zij richting hun gridvak rijden. Daardoor is het moeilijk om te oordelen of zij binnen de lijnen staan. De coureurs moeten het vooral hebben van referentiepunten buiten de auto, waardoor het makkelijk is om een beetje te ver naar links of rechts te staan.

"Deze nieuwe regel, dat de auto binnen het gridvak geparkeerd moet staan, lijkt mij wat draconisch", zegt Alpine's sportief directeur Alan Permane. "Niemand haalt er een voordeel uit door aan welke kant dan ook tien centimeter naast te staan. Ik zie niet echt in waarom. Het staat ze bovendien vrij om de gridvakken zo breed mogelijk te maken, daar lijken geen regels voor te zijn. Ik weet niet of dit herzien zal worden, maar het voelt streng en onnodig om coureurs te straffen omdat ze hun banden over de streep hebben gezet terwijl ze in een auto zitten waarin ze die lijnen niet kunnen zien. Ze kunnen deze wel zien als ze deze naderen, maar als ze echt dichtbij komen dan verdwijnen deze."

In Jeddah zette Ocon alles op alles om een herhaling van die straf van Bahrein te voorkomen, geeft Permane aan. "Hij focuste zich er de hele week op. Hij zei dat hij op de grid geen idee had waar hij stond. Hij zei dat het niet te zien was en dat je het niet kan weten. Het is vreemd."

De sportief directeur verwacht daarom dat dit probleem bij de volgende vergadering van de sportieve adviescommissie van de Formule 1. "Ik weet zeker dat dit het geval zal zijn. Later deze week volgt een vergadering, dan kunnen we het aankaarten."