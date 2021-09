Perez nam veel risico, botsing met Norris "onnodig"

"Jammer van de touche met Norris op het einde van de race", aldus Perez over de aanvaring met de McLaren-coureur. Hij legt de schuld bij de Brit. "Het was onnodig. Ik kon geen kant op. Nadat we elkaar hadden geraakt, was er veel schade aan de rechterkant van de wagen. Ik verloor veel grip. Ik denk dat anders een zesde plaats mogelijk was."

Met zijn inhaalmanoeuvres was Perez zondag een van de smaakmakers in Zandvoort. Bij de poll van F1.com werd hij uitgeroepen tot man van de wedstrijd. "Bij elke inhaalactie zat ik op de limiet", aldus de teamgenoot van Max Verstappen. "Telkens nam ik veel risico. Dat moest ook wel want ik wilde niet achter anderen blijven rijden en het is bijna onmogelijk om hier in te halen. Ik heb alles gegeven."

Perez kijkt terug op een "lastige race". Die zou hij als zestiende aanvangen, na een blunder in de kwalificatie. Omdat Red Bull hem voor de wedstrijd een nieuwe motor gaf - zijn vierde dit seizoen - kreeg hij een gridstraf en werd het een vertrek vanuit de pitstraat. "We zijn er vandaag in geslaagd om de schade te beperken", vertelt Perez. "Ik ging met een nieuw motorblok van start. Daarna had ik het aan de stok met Mazepin [foto, red.]. Ik kon hem net ontwijken en kreeg een plek op mijn banden. Ik moest naar binnen en kon weer opnieuw beginnen."

Perez wil uiteindelijk een positieve draai aan de dag geven. "Het mooie voor het team is natuurlijk dat Max de race heeft gewonnen. En ik heb nu een nieuwe motor, dus ik zit goed voor de rest van het jaar. Ik wil sterk terugkomen in Monza."

Horner: "Belangrijke punten"

Teambaas Christian Horner was dik tevreden met het optreden van Perez in Zandvoort. "Sergio heeft een geweldige race gereden. Hij kreeg een flinke plek op zijn banden en moesten een pitstop maken uit veiligheid. Hierdoor belandde hij in een nog moeilijkere positie. Met zijn inhaalacties en hoe hij door het veld ging, heeft hij belangrijke punten voor ons binnengehaald. Ook voor zijn zelfvertrouwen, na de moeilijke zaterdag, is dit goed."