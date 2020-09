Perez moet het in Mugello doen zonder Racing Point-update

De wagen van Stroll was voor aanvang van de Grand Prix van Toscane in Mugello voorzien van aangepaste sidepods, een nieuwe vloer, een nieuwe voorvleugel, nieuwe brake ducts en een nieuwe motorkap. Het is een belangrijke update in een drukke fase van het seizoen. Opvallend is echter wel dat Perez, die na dit seizoen vertrekt bij de renstal, geen updates heeft gekregen. Teambaas Otmar Szafnauer gaf een verklaring.

“Het is een significante upgrade”, zei hij. “Ik denk dat andere teams ervoor gekozen hebben om kleinere updates mee te nemen en dan vaker iets te brengen, wij hebben gekozen voor een significante update voor één auto. We hadden in dit zware seizoen niet genoeg capaciteit om genoeg te produceren om race na race beide auto’s van een update te voorzien. Maar voordat we in Rusland zijn zullen we de andere auto ook updaten.”

Volgens Szafnauer was de update – afhankelijk van het circuit – een paar tienden van een seconde waard. In de kwalificatie eindigde Stroll echter een fractie voor zijn teamgenoot Perez, volgens Szafnauer had er meer ingezeten voor de Canadees: “Ja en nee”, reageerde de teambaas op de vraag of Stroll het maximale eruit had gehaald. “Hij zou dat gedaan hebben als [Esteban] Ocon niet gespind was. De laatste run werd voor de meeste rijders lastig. Hij zei na afloop dat de wagen heel goed voelde. Hij heeft een aanpassing gedaan aan de auto en hij dacht dat P4 en P5 haalbaar was.”

Ondanks dat Perez het met een wagen zonder updates moest doen en volgend seizoen moet vertrekken bij de renstal, maakte de Mexicaan een onverminderd sterke indruk: “Hij is de oude Checo, hij werkt hard in de kwalificatie en doet dat ook in de race. Je zag hoe dicht bij elkaar ze stonden in de kwalificatie, ze maximaliseren de potentie van de auto. Lance stond het hele weekend voor Checo en hij zou er ook voor gestaan hebben als de laatste ronde goed was.”