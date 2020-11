Perez: Geen teamorders bij Racing Point in Turkije

Polesitter Stroll bouwde in de openingsfase op Istanbul Park een leiding van meer dan tien seconden uit op teamgenoot Perez, maar op de intermediates bleek Perez duidelijk sneller in de tweede wedstrijdhelft. Net op het moment dat Perez kwam aansluiten was het afwachten wat Racing Point zou doen met de compleet nieuwe situatie voor het kleine team uit Silverstone, maar al snel werd Stroll naar de pits geroepen voor een tweede setje intermediates.

Stroll kwam ook op dat setje banden niet goed uit de verf en werd negende, terwijl Perez bleef doorrijden op zijn oude banden en tweede werd na winnaar Lewis Hamilton, die een knappe comeback maakte. Die pitstop van Stroll haalde de angel uit een interessante situatie. Perez was duidelijk sneller, maar dan moest Racing Point Stroll vertellen om de Mexicaan, die volgend jaar het team zal verlaten, voor te laten gaan. Zou Stroll, de zoon van de teambaas nota bene, die boodschap wel hebben gekregen?

Volgens Perez waren er van teamorders nog geen sprake bij de renstal en was het team geconcentreerd op het verzamelen van zoveel mogelijk punten voor de constructeursstand. "Nee, we zijn in een zware strijd verwikkeld voor de derde plaats en dat is wat echt telt voor ons", vertelde Perez. "Het was dus enkel van belang om met beide wagens zo hoog mogelijk te eindigen. Lance was de leider op dat moment en we dachten dat het de beste keuze was om een pitstop te maken. Dat werkte niet voor hem, maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd om dikke punten te scoren. We hebben beter gescoord dan de tegenstand en er komen nog drie belangrijke races voor ons."

Met zijn nieuwe setje banden had Stroll last om zijn banden op temperatuur te krijgen en kreeg de Canadees onmiddellijk weer last van graining, een fenomeen dat een gebrek aan grip oplevert. Gebaseerd op de negatieve feedback van Stroll besloot Perez om buiten te blijven en op de oude banden naar de finish te rijden. Hij had al snel ook geen andere keuze meer, want een pitstop zou betekenen dat hij net zoals Stroll zou terugzakken in het klassement en wellicht zijn podium zou verliezen.

"Het was zaak om te overleven op die intermediates", legde Perez uit. "We hadden meer regen verwacht aan het einde van de rest en hadden veel problemen op de intermediates. We gingen ook nog door een fase met graining, maar daarna kon ik het controleren. Toen Lance naar de pits ging, dacht ik ook aan een pitstop omdat mijn banden versleten waren. Maar het team liet me weten dat hij onmiddellijk weer last had van graining en het tempo er niet meteen was. Achteraf bekeken hadden we wellicht hebben kunnen pitten voor een nieuw setje."

