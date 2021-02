Maldonado blikt terug op Lotus-tijd: “Was altijd een rotzooi”

Vijf jaar lang mocht Maldonado zich Formule 1-coureur noemen. In 2011 maakte hij zijn debuut voor Williams en uiteindelijk bleef hij dat team drie jaar trouw. Na een moeizaam debuutseizoen bleek de Williams-bolide in 2012 een stuk sterker te zijn, wat ertoe leidde dat Maldonado de Grand Prix van Spanje op zijn naam kon schrijven. Het seizoen 2013 verliep vervolgens zeer moeizaam, want de Venezolaan scoorde slechts één puntje. Gesteund door staatsoliemaatschappij PDVSA zocht hij voor 2014 zijn heil bij een andere werkgever. “Destijds had ik twee opties: Force India en Lotus”, herinnert Maldonado zich in gesprek met Motorsport.com.

De keuze viel dus op Lotus. “Het was een heel logische keuze. Ze hadden grote namen als sponsor, evenals merken met een belang in mijn land. Je had Unilever, Coca-Cola, Microsoft. Veel goede, interessante sponsoren”, zei Maldonado. Daarnaast was Lotus de nieuwe incarnatie van het voormalige fabrieksteam van Renault. Het contract werd rond de GP van Brazilië van 2013 getekend en de vooruitzichten waren heel aardig, tot hij in januari begon bij zijn nieuwe team. “Tussen eind november en begin januari was het een heel ander team geworden. Eric Boullier had het team verlaten, iedereen was weg”, aldus Maldonado. “Er waren weinig mensen, er was veel stress en we wisten niet wat we moesten doen. De simulator werd stopgezet omdat er geen geld was om hem te heractiveren. En in de simulator waren maar twee of drie circuits geüpload, want ieder circuit kostte 20.000 euro!”

Structurele mechanische en motorische problemen

Geld bleek niet het enige probleem te zijn waarmee Lotus kampte in 2014. Dat jaar was het eerste met de hybride V6-turbomotoren en motorleverancier Renault had die overstap niet geweldig verwerkt. Vooral Lotus merkte daar de gevolgen van. “De helft van het seizoen haalden we de finish niet vanwege structurele, mechanische problemen of krachtbronnen die zelf kapot gingen”, vertelde Maldonado, die lijdzaam moest toezien hoe de Renault-motor minder problemen opleverde bij Red Bull Racing. “Zij wonnen zelfs races en konden meedoen met Mercedes, terwijl wij er niet eens in slaagden om de auto aan de praat te krijgen. Het was niet dat we langzaam waren, maar dat de motor niet eens startte. Dat weegt zwaar op een team en het was dan ook niet fijn om daar op dat moment te zijn.”

Slechts één keer behaalde Maldonado punten tot 2014, wat leidde tot een zestiende plek in het kampioenschap. Ook in 2015 bleef de inmiddels 35-jarige coureur bij Lotus en dat seizoen verliep beter, want met 27 punten werd hij veertiende in de titelstrijd. Toch kwam zijn F1-avontuur na afloop van dat seizoen ten einde. “Toen het team Renault werd, wist ik dat ik niet kon blijven”, erkent Maldonado. “Maar we begrepen het niet, de ene dag zeiden ze ja en de dag daarna was het nee. Het was altijd een rotzooi.” Dat veranderde niet direct toen het team als Renault verder ging. “We begrepen er niets van, ze kozen [Jolyon] Palmer als coureur… Het is ongelooflijk, zelfs als hij geld meebrengt. Er zijn een aantal heel slechte besluiten genomen, zowel over de auto en de coureurs als over de technische staf.”