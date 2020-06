Mogelijke toetreder looft recente kostenbesparende initiatieven F1

Het oorspronkelijke plan van de Formule 1 was om vanaf 2021 met een budgetplafond van 175 miljoen dollar per team te werken. De uitbraak van COVID-19 heeft echter voor veel afgelastingen gezorgd, wat weer gevolgen heeft op de financiële situatie van de teams. Daarom is besloten om de hoogte van het budgetplafond voor 2021 te verlagen tot 145 miljoen dollar. In 2022 en 2023 zakt het budgetplafond met telkens vijf miljoen dollar tot 135 miljoen dollar in 2023. Daarnaast zijn er andere vormen van kostenbesparingen doorgevoerd, zoals de beperking van de aerodynamische ontwikkeling.

Bij Panthera Team Asia zijn die veranderingen positief ontvangen. Benjamin Durand, teambaas en mede-oprichter van het potentiële F1-team, vertelde aan GrandPrix247.com dat deze maatregelen de best mogelijke keuzes van de F1 waren. “Alles dat in de richting van reductie van de kosten gaat is positief. De besluiten die genomen zijn en de aanhoudende gesprekken om de kosten verder te drukken terwijl de stabiliteit van het kampioenschap verbeterd wordt sturen sterke positieve signalen naar investeerders. Dit vermindert onze zorgen over de toekomst van de F1 in deze roerige tijd.”

“De achterstand op het huidige veld op het technische vlak inlopen zal een enorme uitdaging zijn. Het systeem met de open source-onderdelen zal ons helpen om ons te richten op de meer competitieve elementen van de auto en om te besparen op onderdelen die daar niet kritiek voor zijn”, vervolgt Durand, die de voorgenomen standaardisatie van onderdelen vanuit kostenoogpunt toejuicht. “De FIA en de F1 zijn begonnen een bepaalde standaardisatie van niet-kritieke onderdelen te introduceren. Een verdere beweging in deze richting maakt het mogelijk om nog meer belangrijke besparingen door te voeren.”

Panthera wilde eigenlijk in 2021 al toetreden tot de F1, maar Formula One Management wilde dat niet voor 2022 toestaan. Ondanks de coronacrisis, die ervoor gezorgd heeft dat het project tijdelijk ‘on hold’ is gezet, is de ambitie van de ambitieuze Aziatische stal om in 2022 toe te treden gebleven. “We zijn in aanhoudende gesprekken met alle betrokkenen in de F1, maar we moeten wachten tot het stof is opgetrokken en we een duidelijker idee hebben van de F1-kalender: wanneer er weer geracet wordt, hoe de nieuwe regels opgezet zijn en wanneer het nieuwe Concorde Agreement getekend wordt. Dan pas kunnen we weer vooruit”, ziet Durand. “Onze focus is om onze geldschieters gemotiveerd te houden en er uiteindelijk meer aan te trekken ter ondersteuning van degene die er al zijn.”