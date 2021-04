Lowe werkte tussen 1987 en 1993 bij Williams en zag in die periode Nigel Mansell (1992) kampioen worden bij het team uit Grove. De technische man vertrok in 1994 naar McLaren waar hij meehielp aan de successen van Mika Hakkinen (1998, 1999) en Lewis Hamilton (2008). Vervolgens maakte hij in 2013 de overstap naar Mercedes om in 2018 terug te keren bij zijn eerste liefde Williams.

Hij werd technisch directeur in Grove, maar de liefde bekoelde flink toen het team in zijn eerste seizoen laatste werd in het constructeurskampioenschap. Begin 2019 werd Lowe met verlof gestuurd nadat er grote vertragingen waren opgetreden bij het ontwerp en de bouw van de wagen van dat jaar. Het leidde er zelfs toe dat Williams op de eerste dag van de wintertest in Barcelona zonder auto zat. Uiteindelijk gingen Lowe en zijn werkgever nog hetzelfde jaar uit elkaar, maar een jaar later nam ook de familie zelf definitief afscheid van het team door het aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton te verkopen.

In de podcast Beyond the Grid zegt Lowe dat hij blij was toen hij hoorde dat het team was verkocht en dat de familie de Formule 1 zou verlaten. “Dat is iets wat ze eerlijk gezegd al veel eerder hadden moeten doen, om allerlei redenen die niets met de individuen zelf te maken hebben”, aldus Lowe. “Het team is vanuit financieel oogpunt in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Toen ik er nog zat ging het steeds verder bergafwaarts en dat was eigenlijk heel verontrustend.”

De neergang kon aanvankelijk nog worden gemaskeerd door de sterke Mercedes-krachtbron, maar ook dat voordeel ebde op een gegeven moment weg. “Williams had vanaf 2014 verreweg het meeste voordeel van de beste motor. Dat gaf een wat verkeerde indruk van de echte prestaties”, onthult Lowe. “Ze teerden op enkele voordelen, maar dat werd langzaam steeds minder. Als een team de weg kwijt is geraakt omdat het niet de juiste investeringen heeft gedaan of de juiste beslissingen heeft genomen, produceert het niet direct een slechte auto.” Zo kon Williams in 2014 en 2015 nog twee keer derde worden in het kampioenschap, maar vanaf 2016 was het gauw gebeurd en gleed het team steeds verder weg tot het uiteindelijk laatste stond in het kampioenschap.

Of de negatieve tendens snel omgedraaid kan worden, durft Lowe niet te zeggen. “Ze hebben nieuwe investeerders die het geld zullen hebben om het team verder te brengen. Ze kunnen het tij keren, maar dat zal een lang proces zijn.”