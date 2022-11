Max Verstappen verbrak het record voor het meeste aantal overwinningen in een enkel seizoen door in Mexico voor de veertiende keer dit jaar op de hoogste trede van het podium te staan. Met nog twee races te gaan en de Nederlander die in bloedvorm is na de zomerstop, lijkt het erg waarschijnlijk dat er nog één of twee races toegevoegd worden aan dit record. Mocht de Nederlander beide races in Brazilië en Abu Dhabi winnen, dan heeft de Nederlander qua percentage het meest succesvolle seizoen van deze eeuw. Schumacher heeft met dertien overwinningen uit achttien races een winstpercentage van 72,2 procent behaald in 2004. Vettel won evenveel races als zijn landgenoot in het jaar 2013, maar deed dit met een race meer. Als Verstappen de resterende races wint, dan heeft hij een winstpercentage van 72,7 procent. Het record aller tijden qua percentage staat nog altijd op naam van Alberto Ascari met zes zeges in acht GP's (75 procent) in 1952.

Max Verstappen reageert na recordzege Mexico

Vettel benadrukt dat hij het absoluut niet jammer vindt dat hij het record, dat hij deelde met zijn goede vriend Schumacher, heeft verloren. “De situaties zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. Ik gun het Verstappen en zijn team van harte. Hij heeft echt een waanzinnig seizoen gehad, hopelijk haalt hij de zestien overwinningen!” De Duitser vertelt hoe moeilijk het is om deze mate van succes vast te houden. “Het is moeilijker dan dat het lijkt. Ze hebben het momentum van vorig jaar meegenomen naar dit jaar. De auto is ongelooflijk goed. Ze wonnen zelfs races toen hun auto nog veel te zwaar was. Nu is de auto helemaal niet meer te stoppen, maar Verstappen heeft dat ook aan zichzelf te danken”, aldus de viervoudig wereldkampioen.

De Nederlander krijgt ook complimenten vanuit andere hoeken van de paddock. George Russell benadrukt dat Red Bull en Verstappen de ideale combinatie is geweest om dit mogelijk te maken. “Max presteert iedere week weer op de toppen van zijn kunnen. Hopelijk kunnen we het hem volgend jaar een stuk moeilijker maken.” Ook Carlos Sainz is onder de indruk van de Nederlander. “Aan het begin van het jaar, toen onze auto nog erg sterk was, had ik nooit verwacht dat dit zou gebeuren. Charles [Leclerc] en ik hadden het hem graag nog een stuk moeilijker gemaakt. Nu is zijn auto een stuk dominanter geworden. Hij verdient het volledig, zeker aangezien onze auto’s aan het begin van het seizoen wel gelijk op gingen”, aldus Sainz. Wanneer Mick Schumacher wordt gevraagd naar het record dat zijn vader heeft verloren, vertelt de Duitser dat ook dit record waarschijnlijk weer verbroken gaat worden. “Dit jaar zijn er alweer meer races dan dat er in 2004 waren. Over een paar jaar hebben we misschien wel 25 races, en dan wordt het record ook uiteindelijk weer verbroken”, relativeert Schumacher.