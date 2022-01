Overzicht: Wat hebben F1-teams tot dusver gedeeld over de 2022-auto?

Fire-up: Mercedes blijkt er opvallend vroeg bij

Al voor de kerstdagen deelde Mercedes een video van de zogenaamde fire-up, het bleek de aftrap van het grote teasen met de 2022-auto's. De actie leek ook een mentaal aspect in zich te hebben, zeker na wat er ruim een week daarvoor in Abu Dhabi was gebeurd. Mercedes wilde er vooral het signaal mee afgeven dat de focus intern al lang en breed op 2022 zou liggen, zoals Toto Wolff en in mindere mate James Allison ons gedurende het voorbije seizoen ook al wilden laten geloven.

Toch is de vroege fire-up van Mercedes, door de timing logischerwijs het eerste F1-team, niet helemaal symboolpolitiek geweest. Zo is dat moment jaarlijks wel een klein ijkpunt voor teams waar intern naartoe wordt geleefd. Het is immers het eerste moment waarop een belangrijk deel van de auto samen te bewonderen is: het chassis, de aandrijflijn, de power unit, de versnellingsbak en aanverwante onderdelen. Een groot deel van het team wordt hier dan ook voor uitgenodigd.

Waar Mercedes de audio al op 23 december deelde, volgden Alpine en McLaren (eveneens voorzien van een Mercedes-krachtbron) dit voorbeeld in januari. Door de Honda- en Ferrari-aangedreven teams is nog geen soortgelijk teken gegeven, al heeft het eerstgenoemde merk wel laten weten dat het werk aan de 2022-krachtbron nagenoeg is afgerond. Dat gaat concreet om de aanpassing aan E10-brandstof en het doorvoeren van de enige, grote motorische upgrade die dit jaar is toegestaan. De overstap op E10 zou volgens Helmut Marko zo'n 20 pk kosten, waardoor Honda - net als de overige motorleveranciers - alles in het werk stelt om dat verlies beperkt te houden. Het is de belangrijkste variabele in wat verder een relatief stabiel motorreglement is.

Wat betreft die motorische upgrade zijn overigens vele ogen op Renault gericht. Het team van Alpine heeft achter de schermen het meeste weerstand geboden aan Marko, toen hij voorstelde om de doorontwikkeling helemaal aan banden te leggen ten faveure van Red Bull Powertrains. Dit komt met name doordat Renault in de afgelopen twee jaar relatief weinig aan de krachtbron heeft gedaan en al in een vroeg stadium heeft aangekondigd in 2022 met een 'grote' verandering te willen komen.

Crashtest: Geruchten over Red Bull, maar wat zeggen die?

Naast de fire-up treden teams doorgaans ook naar buiten met het slagen voor de verplichte crashtest voor aanvang van het seizoen. Tot dusver is dat goede nieuws wereldkundig gemaakt door Haas, AlphaTauri en Ferrari. Red Bull behoort tot de teams die nog geen aankondiging over de crashtest hebben gedaan en volgens informatie van Motorsport.com Italië kan dit komen doordat het team uit Milton Keynes de frontale crashtest nog niet zou hebben doorstaan. Red Bull zou al wel een poging daartoe hebben ondernomen in Cranfield, maar nog niet met het gewenste resultaat.

Het zijn berichten die het team formeel ontkent noch bevestigt, al lijkt het hoe dan ook geen probleem. Sterker nog: doorgaans zoeken teams bewust de grens op en dat zou Red Bull in dit geval ook kunnen doen. Uit de informatie van Motorsport.com Italië zou blijken dat het absorberend vermogen van de neus en de voorkant van het chassis nog ietwat wordt aangepast, alvorens het team in de komende dagen een nieuwe poging wil wagen. In de komende week maakt Red Bull naar verluidt ook de presentatiedatum van de RB18 bekend, waarvan al een kleine teaser is gedeeld.

Marko noemt de progressie met de RB18 verder 'significant', al voegde hij er meteen aan toe alle signalen in het voorseizoen met een flinke korrel zout te nemen: "Nu hoor je van iedereen hoe geweldig de data voor aankomend jaar lijkt, maar daar geef ik allang niets meer om", aldus de Oostenrijker. Ondanks de enorme omwenteling in het technisch reglement - waarover hier veel meer te lezen valt - rekent hij niet op een nieuw Brawn GP-sprookje. De topadviseur uit Graz zet juist in op een nieuwe tweestrijd tussen Red Bull en Mercedes, in zekere zin dus een voortzetting van 2021.

Ferrari-coureurs maken meters, Aston Martin treedt naar buiten

Los van deze signalen vanuit Red Bull en Mercedes hebben de Ferrari-coureurs in het nieuwe kalenderjaar al de meeste Formule 1-meters afgelegd. Zo heeft de Scuderia op het eigen circuit van Fiorano een uitgebreid testprogramma opgetuigd, waarbij ook de vaste coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz uit hun winterslaap mochten ontwaken. Door de testbeperkingen en enige onduidelijkheid in het reglement moest dit gebeuren met de SF71H, het strijdwapen uit 2018.

Aston Martin - het team dat vooralsnog als eerste het doek van de nieuwe bolide zegt te trekken - wist afgelopen week juist op een hele andere manier het nieuws te halen. Vanuit de fabriek in Silverstone zouden signalen naar buiten komen dat het team van Sebastian Vettel en Lance Stroll achter loopt op de eigen planning en dat deelname aan de collectieve test in Barcelona zelfs in gevaar zou zijn. Het bleek genoeg voor het team om naar buiten te treden en een statement uit te brengen dat onder meer in handen van Motorsport.com is: "Het werk aan de 2022 Formule 1-auto verloopt voorspoedig en de wagen zal op tijd klaar zijn voor de eerste test in Barcelona."

De presentatie van de AMR22 staat nog altijd gepland voor 10 februari, de aankondigingen van de overige formaties zijn in het onderstaande schema te vinden.

Overzicht: Bevestigde F1-teampresentaties 2022

Datum Team Auto Locatie 10 februari, 15.00u Aston Martin AMR22 Gaydon, Groot-Brittannië 11 februari, 20.00u McLaren MCL36 Woking, Groot-Brittannië 14 februari, 12.00u AlphaTauri AT03 N.n.b. 17 februari Ferrari N.n.b. N.n.b. 18 februari Mercedes W13 Silverstone, Groot-Brittannië 21 februari Alpine A522 N.n.b.

Red Bull Racing, Williams, Alfa Romeo en Haas F1 hebben nog geen presentatiedatum bekendgemaakt.