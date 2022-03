Met de Grand Prix van Bahrein begint de Formule 1 aan een nieuw tijdperk. De sport is overgestapt naar een nieuw technisch reglement, waarbij de downforce via grondeffect gegenereerd wordt. Dit moet zorgen voor meer spektakel op de baan. Voor de Nederlandse fan verandert er echter nog meer. De uitzendrechten zijn niet langer in het bezit van Ziggo. De nieuwe streamingdienst Viaplay mag als enige partij liveverslag doen van de actie op de baan. Maar wanneer beginnen de uitzendingen, en wat zendt Viaplay nog meer uit aan races? We hebben het voor je op een rijtje gezet.

Wat je kunt verwachten van de Viaplay-programma's: Viaplay onthult nieuwe details over F1-uitzendingen

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 18 maart 2022

De eerste echte Formule 1-actie van het seizoen 2022 is live te zien bij Viaplay. De twee vrije trainingen worden volledig uitgezonden. De uitzending van VT1 begint om 12.55 uur Nederlandse tijd. Het commentaar wordt verzorgd door Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen. De uitzending van de tweede training start om 15.55 uur. Hier verzorgen vaste commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het verslag. Aansluitend op de tweede trainingssessie volgt F1 Shakedown, het nieuwe praatprogramma waar analisten en experts de vrijdag analyseren.

Dag Start uitzending Einde uitzending* Programma Vrijdag 18 maart 09.20u 10.00u FIA F3 - Vrije training Vrijdag 18 maart 10.30u 11.10u FIA F2 - Vrije training Vrijdag 18 maart 12.55u 14.10u Formule 1 - Vrije training 1 Vrijdag 18 maart 14.20u 15.00u FIA F3 - Kwalificatie Vrijdag 18 maart 15.55u 17.10u Formule 1 - Vrije training 2 Vrijdag 18 maart 17.10u 18.15u F1 Shakedown - talkshow Vrijdag 18 maart 17.20u 18.00u FIA F2 - Kwalificatie Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 19 maart 2022 Op zaterdag begint de Formule 1-dag om 12.55 uur Nederlandse tijd met het verslag van de laatste trainingssessie. Om 15.00 uur begint de voorbeschouwing op de kwalificatie met presentatrice Amber Brantsen en diverse experts. De kwalificatie begint om 16.00 uur en wordt, net zoals VT3, van commentaar voorzien door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Na de kwalificatie wordt nog uitgebreid nagesproken met experts en worden de hoofdrolspelers geïnterviewd door pitreporter Stephane Kox.

Datum Start uitzending Einde uitzending* Programma Zaterdag 19 maart 10.40u 11.30u FIA F3 - Sprintrace Zaterdag 19 maart 12.55u 14.10u Formule 1 - Vrije training 3 Zaterdag 19 maart 15.00u 18.00u Formule 1 - Kwalificatie Zaterdag 19 maart 17.35u 18.30u FIA F2 - Sprintrace Zaterdag 19 maart 18.00u 18.30u Formule 1 - Samenvatting kwalificatie

Viaplay F1-uitzendingen zondag 20 maart 2022

Op zondag staat de eerste race van het seizoen op het programma. De uitzending begint om 14.30 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt een aantal gasten en analisten, en er wordt regelmatig geschakeld met het Bahrain International Circuit. Ook na de race zal een uitgebreide nabeschouwing plaatsvinden.

Datum Start uitzending Einde uitzending* Programma Zondag 20 maart 09.40u 10.40u FIA F3 - Hoofdrace Zondag 20 maart 11.35u 12.45u FIA F2 - Hoofdrace Zondag 20 maart 14.30u 18.45u Formule 1 - Race

Viaplay F1-uitzendingen maandag 21 maart 2022

Op maandag blikken presentatrice Amber Brantsen en diverse experts terug op het raceweekend in het praatprogramma F1 Track Talk. Dit programma begint om 15.00 uur en duurt zo'n 45 minuten.

Datum Start uitzending Einde uitzending* Programma Maandag 21 maart 15.00u 15.45u F1 Track Talk

* Eindtijd van de programma's is een richttijd