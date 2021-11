Szafnauer over Alpine-geruchten: “Niet van plan om te vertrekken”

Szafnauer staat al jarenlang aan het roer van de renstal uit Silverstone, dat voor de transformatie tot Aston Martin actief was onder de namen Force India en Racing Point. Deze week werd de teambaas echter gelinkt aan een verrassende overstap naar het team van Alpine, nadat eerder dit jaar voormalig McLaren-teambaas Martin Whitmarsh al door Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll aan boord was gehaald.

Szafnauer deed de geruchten donderdagavond al af als “pure speculatie van de media”, alvorens hij vrijdag tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Sao Paulo werd gevraagd naar de geruchten. De Amerikaan hield echter vol dat hij van niets weet en dat hij “net zo verrast als iedereen” is over de geruchten die hem linken aan een nieuw avontuur bij Alpine.

“Het is altijd vleiend als er wordt gezegd dat Alpine gaat reorganiseren – ik geloof dat [Alpine CEO] Laurent Rossi dat heeft gezegd in Mexico – en dat de media vervolgens gaat speculeren dat ik daar gewild zou zijn”, sprak Szafnauer de media toe. “Het is fijn om gewild te zijn.”

"Had het team al vaak kunnen verlaten"

Toen Szafnauer door Motorsport.com op de man af werd gevraagd of hij ook volgend jaar in dienst zal zijn van Aston Martin, antwoordde de teambaas: “Ik loop al twaalf jaar rond bij het team. Ik ben niet van plan om te vertrekken. Ik hou van dit team. De meeste managers zijn daar, vooral in de tijd van Racing Point, door mijzelf neergezet. Ik heb geen intenties om hen achter te laten.”

“Ik ben loyaal geweest naar dit team. Ik heb de laatste twaalf jaar talloze aanbiedingen mogen ontvangen, vooral in de tijden van het faillissement. Ik had het team al vaak kunnen verlaten, maar ik ben het personeel altijd trouw gebleven.”

Alpine-geruchten

Heeft Szafnauer dan helemaal geen contact gehad met Alpine? De teambaas kreeg die vraag in meerdere vormen herhaaldelijk voorgelegd tijdens de persconferentie, maar kon vervolgens niet hardop de garantie geven dat er geen overstap zal volgen: “Ik heb lang, lang geleden al geleerd dat het onmogelijk is om de toekomst te voorspellen. Als ik dat zou kunnen, zou ik nu in Vegas zitten”, antwoordde Szafnauer op de vraag of uitgesloten kan worden dat hij in de toekomst verhuist naar het team uit Enstone. De situatie is daarnaast nog niet besproken met Aston Martin-teameigenaar Lawrence Stroll: “We hebben de geruchten nog niet besproken. Er wordt een hoop geroepen in de media waar wij niet over praten. Of Lawrence mij om opheldering heeft gevraagd? Nee, hij was niet in Mexico en is er dit weekend ook niet bij. Hij was niet helemaal fit, maar ik weet zeker dat we elkaar dit weekend bij zullen praten.”

Szafnauer wilde verder niet ingaan op vragen over zijn huidige contract bij Aston Martin, maar liet wel los dat hij een meerjarige overeenkomst heeft bij de Britse renstal. Waar de geruchten over zijn vertrek naar Alpine dan vandaan komen? “Ik geloof dat ik naast Laurent Rossi en Jonathan McEvoy zat toen ik de vraag kreeg of Aston Martin op zoek was naar een CEO om mijn baan over te nemen”, herinnerde Szafnauer zich een persconferentie van zeven maanden geleden. “Rossi zei toen, grappend, dat ik maar eens met hem moest gaan praten als ik zou vertrekken. Dat was het wel. Ik weet niet of dat de herkomst is van de geruchten.”

“Zoals ik al zei, ik ben volledig gecommitteerd aan dit team. Ik loop er al jaren rond en ben niet van plan om te vertrekken.”