Szafnauer: "Geen opzegtermijn in contract Perez"

De Mexicaan die momenteel vanwege een positieve coronatest in zelfisolatie zit, heeft een contract dat hem tot eind 2022 aan Racing Point bindt, maar de laatste weken wordt er flink gespeculeerd dat hij volgend jaar wel eens vervangen zou kunnen worden door Sebastian Vettel. Alle partijen ontkennen die geruchten bij hoog en bij laag, maar er werd vooral door Duitse media en Vettel-watchers reikhalzend uitgezien naar 31 juli, gisteren dus.

In het contract van Perez zou namelijk een passage staan waarin wordt vermeld dat beide teams elk jaar tot en met 31 juli de tijd hebben om te bepalen of ze het seizoen aar er op nog met elkaar doorgaan. Wil Racing Point volgend seizoen dus met Vettel in zee dan had het team dat uiterlijk gisteren aan Perez moeten laten weten, zo wil het verhaal.

De geruchten rond die vermeende deadline werd de afgelopen 24 uur echter volledig overschaduwd door de positieve coronatest van Perez en de sensationele terugkeer van Nico Hülkenberg als zijn vervanger. Toch ging Szafnauer gisteren in de persconferentie van de teambazen nog even in op de kwestie. “Ik zou graag van de gelegenheid gebruik willen maken om te zeggen dat het bericht over de optie die vandaag zou verstrijken absoluut niet waar is. Dat is eenvoudigweg niet zo”, was het korte heldere antwoord.

Ook beoogd opvolger Vettel liet gisteren voor de camera van Ziggo Sport nog maar eens weten dat er geen contract klaarligt om volgend jaar bij Racing Point – dat dan Aston Martin heet – aan de slag te gaan. Wel verwacht hij binnen enkele weken duidelijk te maken wat hij volgend jaar gaat doen.