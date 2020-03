Szafnauer: Uitstellen nieuwe reglementen 'een logisch besluit'

Het Formule 1-seizoen 2020 werd nog voor de start van de eerste race onderbroken door de uitbraak van het coronavirus. Australië werd te elfder ure afgelast, waarna de Formule 1 en de FIA ook de zeven daaropvolgende races uitstelde of, in het geval van Monaco, afgelastte. De GP van Canada staat op dit moment op als eerste race van het seizoen op het programma en rond Pasen hoopt de organisatie aldaar duidelijkheid te verschaffen over het doorgaan van de Grand Prix.

Voor de Formule 1 heeft dat op meerdere vlakken gevolgen. Zo is inmiddels besloten dat de introductie van de nieuwe reglementen uitgesteld wordt naar 2022 en dat noemt Szafnauer logisch. “Vanuit een logistiek en kostentechnisch perspectief bekeken is dat een logisch besluit”, verklaart de teambaas, die het coronavirus echter geen reden vindt om de activiteiten op een lager pitje te zetten. “Op het moment dat we weer het circuit op gaan, moeten we in de positie zijn om mee te doen – ongeacht de reglementen. Er is nog voldoende werk te doen en we zullen klaar zijn om dat op te pakken als de tijd daar rijp voor is.”

In de aankomende weken wordt er echter niet vanuit de fabriek gewerkt. De verplichte zomersluiting van de productiefaciliteiten is door het coronavirus naar voren gehaald en door de richtlijnen in Groot-Brittannië sluit Racing Point vanaf woensdagavond tot en met 15 april de deuren van de fabriek. “Zoals het er nu voor staat – en het is belangrijk te benadrukken dat dit een constant veranderende situatie is – gaan we op donderdag 16 april weer aan het werk”, verklaart Szafnauer. In de tussentijd heeft het team hard gewerkt om de medewerkers die vanuit huis kunnen werken van de daarvoor benodigde uitrusting te voorzien.

Wanneer de situatie rond het coronavirus weer normaliseert en wanneer er weer geracet kan worden, kan Szafnauer niet zeggen. “Dit is een ongekende situatie – een die van dag tot dag verandert. Op dit moment kunnen wij simpelweg niet met enige zekerheid zeggen wanneer het weer normaal wordt. Er zijn zoveel factoren die niet binnen onze macht liggen. Met de genomen beslissingen ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19 is de Roemeense Amerikaan het roerend eens. “De uitdagingen waar de wereld nu voor staat zijn compleet anders dan alles wat ik in mijn leven gezien heb en het overstijgt duidelijk de sport, dus de beslissingen die genomen zijn, zijn ook de juiste.”