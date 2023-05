Voorafgaand aan de Grand Prix van Miami trok Alpine-CEO Laurent Rossi fel van leer over de huidige prestaties van het Formule 1-team. Het Franse team staat na vijf races slechts zesde bij de constructeurs, op gelijke hoogte met het worstelende McLaren. In 2021 introduceerde Alpine nog vol trots het zogenaamde 'plan van honderd races'. Binnen dat tijdsbestek zou de renstal om podiumplaatsen en zeges moeten strijden. Inmiddels is al bijna de helft daarvan verstreken en zit er maar weinig vooruitgang in de prestaties.

Reden genoeg voor de Alpine-baas om zijn kritiek niet onder stoelen of banken te steken. "Het is teleurstellend”, zei Rossi bij de Franse tv-zender Canal+. “Het is eigenlijk slecht. We zijn het jaar begonnen met zwakke prestaties en een gebrekkige uitvoering. Dat is duidelijk. Onze positie in het kampioenschap is het geld dat we uitgeven niet waard. We zijn ver, heel ver verwijderd van ons doel voor dit jaar", aldus de Fransman, die later ook nog stelde dat er in Bahrein sprake was van 'amateurisme'.

Geen fijne uitspraken die de gemoedstoestand van het team goed zullen doen. Teambaas Otmar Szafnauer had deze uitspraken niet helemaal meegekregen, maar erkent dat het seizoen niet op briljante wijze is begonnen. "Ik zag dat jullie wat hadden geschreven, ik had die kop gezien, maar ik had geen tijd om het te lezen", zegt Szafnauer. "Maar we presteerden ondermaats in Baku. De coureurs knalden tegen elkaar in Australië. In de eerste race hadden we veel straffen, te beginnen met Esteban die niet goed gepositioneerd stond", somt hij de 'niet zo soepele' seizoensstart van zijn team op.

"Misschien maakte hij daarom wel die opmerkingen, maar ik moet ze nog lezen", vervolgt de Alpine-teambaas. "Het enige wat we kunnen doen als we problemen hebben zoals in Baku, is het probleem vinden en begrijpen waarom het gebeurt. En ervoor zorgen dat we ofwel het proces ofwel de mensen zo instellen dat het niet nog eens gebeurt. We hadden brand in de krachtbron aan de ene kant van de garage, we moeten dat in de toekomst voorkomen. Toen hadden we andere problemen aan de andere kant. Er zijn manieren om dat te beperken. Dat gaan we doen. Dat hebben we al gedaan. In Miami ging dat niet meer mis."

Alpine weet dus al dat er dingen beter kunnen, maar voor het team lijkt het niet het ideale moment om de druk op te voeren. Szafnauer heeft niet met Rossi gesproken maar benadrukt ook dat er nu niet extra druk op het team staat door deze uitspraken. "Zoiets in de media lezen zorgt niet voor meer druk", stelt de Roemeense Amerikaan. "Iedereen hier wil goed presteren. We hebben veel ervaring en technici en ingenieurs van het hoogste niveau. We leggen onszelf druk op. Weet je, we moeten het gewoon oplossen." Het is wel opvallend te noemen dat Rossi deze uitspraken zo publiekelijk heeft gedaan. Szafnauer weet niet waarom de Fransman dat heeft gedaan. "Dat moet je hem vragen. Maar ik zal het hem vragen. Dit weekend was zo druk, ik heb niet de kans gekregen om dit te bespreken."