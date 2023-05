Bliksemsnel beklom Oscar Piastri de ladder van de juniorklassen op weg naar de Formule 1. Hij won drie titels op rij, met het Formule 2-kampioenschap van 2021 als hoogtepunt. Als regerend kampioen mocht hij niet terugkeren, maar in de Formule 1 was er geen plek. Na een tussenjaar mocht de gemotiveerde Australiër zijn Formule 1-debuut maken bij McLaren, al was dat niet alles waar hij van gedroomd had.

De MCL60 is eerder een stap terug dan een stap vooruit gebleken ten opzichte van de bolide van vorig jaar. Lando Norris en Piastri worstelden in de kwalificaties om Q3 te bereiken en hebben in de eerste vijf races slechts veertien punten verzameld. Toch is Piastri vooral blij dat hij in de Formule 1 racet en maakt hij zich nog niet al te veel zorgen om de tegenvallende prestaties van McLaren. "De mentaliteit is nu heel anders dan vorig jaar: Ik ben weer aan het racen!", zegt Piastri. "Het doel is nu niet overwinningen of pole-positions, maar in dit geval punten of deelname aan Q2 of Q3. Er valt voor mij dus minder te halen dan in de juniorklassen."

Bovendien betekenen de slechtere prestaties niet dat Piastri minder zijn best doet. Dat is ook op de baan te zien, aangezien hij het de inmiddels zeer ervaren Norris lastig wist te maken in de kwalificaties en de races. Wel heeft de Brit tien van de veertien punten op zijn rekening genomen, Piastri dus vier. "Je geeft nog steeds alles en bereidt je ook normaal voor. Dat verandert niet", benadrukt de coureur uit Melbourne. "Ik ken het ook niet anders in de Formule 1 en ben heel dankbaar dat ik überhaupt kan rijden en niet hoef toe te kijken", doelt hij op het feit dat hij vorig jaar enkel een testprogramma afwerkte met Alpine. "Vanuit dat oogpunt is het voor mij vrij gemakkelijk om gemotiveerd te blijven. En ik denk dat elke coureur die nieuw is in de Formule 1 zich zo voelt. 99 procent van deze nieuwkomers heeft iets gewonnen in de juniorklassen. Dus het is voor iedereen vergelijkbaar", stelt de teamgenoot van Norris.