De Grand Prix van Groot-Brittannië werd verreden onder veranderlijke weersomstandigheden, wat het cruciaal maakte om op het juiste moment naar de pits te komen voor intermediates en ook weer op het juiste moment terug te gaan naar droogweerbanden. Bij McLaren valt er op dat vlak nog wat na te bespreken, want nadat Lando Norris en Oscar Piastri na een sterk eerste deel van de race nog eerste en tweede lagen, kwamen zij uiteindelijk als derde en vierde over de eindstreep.

Piastri denkt dat er meer in had gezeten dan die derde en vierde plek, maar stelt ook dat het beslist niet eenvoudig was om de juiste beslissingen te nemen. “Het is misschien wel de moeilijkste call die er bestaat in de autosport, als je eerste en tweede ligt in de race met een halve seconde tussen je beide auto’s, en het begint te regenen. Lastiger komen ze niet”, zegt de coureur uit Melbourne bij onder andere Motorsport.com. “We moeten duidelijk nog een paar zaken gaan evalueren. Zo denk ik dat het beter was geweest als we een dubbele pitstop hadden uitgevoerd. Maar achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten.”

“We moeten alleen wel kijken of we op dat moment over informatie beschikten waaruit we hadden kunnen opmaken dat dat de betere keuze was geweest. Want het verschil met Lewis [Hamilton] was daarna wel een beetje pijnlijk”, aldus Piastri, die al heel snel door had dat de extra ronde op slicks vrij destastreus voor hem zou uitpakken. “De laatste paar bochten van die ronde had ik het heel erg zwaar. En toen ik de pitstraat inreed, zag ik op mijn stuur dat Lando iets van vijf seconden achter me reed. Op dat moment wist ik dat ik in de problemen zat, en dat het de verkeerde call was geweest.”

Volgens Piastri was het wel degelijk een optie om beide McLarens in dezelfde ronde naar de pits te roepen, ook al had dit ingehouden dat de Australiër heel even achter Norris had moeten wachten. “We moeten kijken of we voldoende gewicht aan deze beslissing hebben gegeven”, vervolgt Piastri, die zegt dat het wel een gezamenlijke beslissing is geweest om een ronde langer door te gaan. “Als je twee auto’s zo dicht bij elkaar zitten, weet je dat de achterste veel tijd verliest met een ‘double stack’. Maar de omstandigheden werden ondertussen natuurlijk steeds lastiger. Het was een ontzettend moeilijke beslissing, want toen ik buiten besloot te blijven, was nog maar de helft van de baan moeilijk om te rijden. Maar die ronde erna was het hele circuit lastig geworden. Het was dus ook gewoon een heel ingewikkelde situatie voor alle betrokkenen. Maar achteraf gezien had een dubbele pitstop ons een zeer goede kans op de overwinning opgeleverd.”

“De rest van de race zaten we steeds goed met onze beslissingen”, aldus Piastri. “We verschaften onszelf een geweldige uitgangspositie door naar de voorkant van het veld te rijden en aan het einde van de race was mijn beslissing om naar de medium band te gaan, duidelijk de juiste, want ik was in de slotfase de snelste op de baan. Alleen jammer dat we in het midden van de race niet in een betere positie zaten.”

Video: Samenvatting van de enerverende F1 GP van Groot-Brittannië