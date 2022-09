Piastri doet boekje open over “onthutsend en bizar” gedrag Alpine

Na het verrassende vertrek van Fernando Alonso naar Aston Martin stuurde Alpine er een persbericht uit dat Oscar Piastri in 2023 voor het team zou rijden om teamgenoot te worden van Esteban Ocon. De Fransen kregen echter nul op het rekest toen Piastri via een inmiddels beroemde tweet reageerde. Hij verklaarde dat het team zonder zijn toestemming een verklaring gepubliceerd had. De Contract Recognition Board (CRB) van de FIA heeft Piastri inmiddels in het gelijk gesteld; de coureur debuteert volgend seizoen bij McLaren in de Formule 1.

“Mijn beslissing om over te stappen naar McLaren was al lang genomen voor Alonso zijn vertrek aankondigde, dat maakte het persbericht van Alpine nog onduidelijker en frustrerend omdat we het team op de hoogte gebracht hadden dat ik zou vertrekken”, zegt Piastri in gesprek met F1.com. “Het was onthutsend dat Alpine een vals statement naar buiten bracht en dat ze me ook de kans ontnomen hebben om normaal afscheid te nemen van iedereen bij Enstone. Ik heb nu meer dan twee jaar bij dit team gezeten en ik vond het verschrikkelijk dat ze op deze manier moesten ontdekken dat ik weg zou gaan. Ik heb niet de kans gehad om afscheid te nemen en ik wil graag mijn dank uitspreken richting de mannen en vrouwen in Enstone.”

Gedrag van Alpine "heel verrassend"

Piastri onthulde ook hoe hij tijdens een simsessie met het team te horen kreeg dat ze zijn F1-debuut wereldkundig zouden maken, ondanks dat hij Alpine op de hoogte had gesteld van zijn vertrek. Teambaas Otmar Szafnauer verklaarde vorig weekend dat Piastri ‘dankbaar’ reageerde toen hij het nieuws hoorde. Terugkijkend op dat moment, zegt Piastri: “Dat was bizar en een heel verwarrend moment. Het werd publiekelijk medegedeeld waar andere teamleden bij waren, zij waren niet op de hoogte van de situatie en ik wilde voor hun ogen geen rel creëren. Zodra we onder vier ogen konden spreken, heb ik Otmar verteld wat ons plan was en daar was hij voor dat moment ook al bekend mee. Het was heel verrassend dat er zo’n bekendmaking kwam.”

Hij vervolgt: “Het was het belangrijkste moment van mijn carrière en leven. Dat er een onjuist statement uitgestuurd werd, was iets waar wij op moesten reageren. Ook omdat ons juridische stappen boven het hoofd hingen als we het niet ontkend zouden hebben. Het was niet bedoeld om te steken, het was een feitelijk bericht. De laatste zin was best stevig, maar met het besluit van CRB is gebleken dat het een feit was.”