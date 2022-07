De Telegraaf kwam eerder deze week als eerste met het bericht dat de Formule 1-races op Spa-Francorchamps en Paul Ricard op de nominatie staan om van de F1-kalender te verdwijnen. De kalender telt idealiter 24 races, momenteel zijn het er 22. In 2023 komen er mogelijk vier nieuwe races bij in Qatar en Las Vegas, maar ook Zuid-Afrika en China behoren tot de mogelijkheden. Het doorgaan van die laatste twee races is nog onzeker, maar het zou voor Spa in ieder geval een doemscenario zijn.

Vanessa Maes, directeur van Spa Grand Prix, zegt echter dat er niets klopt van de berichtgeving. “Ik zou heel graag de bron van dit medium kennen”, zegt ze in gesprek met het Belgische DH Net. “Ik heb de informatie tot me genomen en ik ben er door de FIA van verzekerd dat er helemaal geen conceptkalender circuleert bij de teams. Het is pure speculatie. Er wordt zeker gesproken, dat is duidelijk. Wij hebben net als Monaco en Le Castellet een aflopend contract en we zijn nog aan het onderhandelen over verlenging.”

Een delegatie van de Belgische GP heeft vorige week nog met de Formule 1-directie gesproken, zegt Maes. “Het enige wat ik daarover kan zeggen is dat het positief was. Ze zijn zich bewust van de verbeteringen die we dit seizoen aangebracht hebben op het circuit. Ze weten ook dat de paddock weer op twee niveaus zal zijn en niet op drie, zoals vorig jaar het geval was. We hebben ze tevens onze plannen laten zien om meer entertainment toe te voegen aan het evenement van dit jaar.”

De organisatie deed tegenover Motorsport.com eerder al de plannen voor entertainment uit de doeken. Maes heeft persoonlijk ook nog met F1 CEO Stefano Domenicali gesproken, zo zegt ze: “Hij vertelde me dat hij een toekomst wilde mét Francorchamps, maar dat hij het nog niet kon zeggen. Ik heb er vertrouwen in. We zouden het binnen een paar weken moeten weten, normaal gezien voor onze race aan het eind van augustus.”