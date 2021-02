Opvolger Racing Point RP20 gaat Aston Martin AMR21 heten

Die wijziging is niet geheel verrassend. Het team uit Silverstone, dat voorheen Jordan, Midland, Spyker, Force India en Racing Point heette, gaat onder de vlag Aston Martin een nieuw tijdperk in en daarbij hoort uiteraard – ondanks dat het team hetzelfde chassis als vorig jaar gebruikt – een naamswijziging. Het team schat in dat zo’n vijftig procent van de succesvolle RP20 van vorig jaar zal worden overgenomen, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de aerodynamische elementen van de auto.

De ‘nieuwe’ auto van Aston Martin – opnieuw voorzien van Mercedes-motoren – wordt op 3 maart tijdens een digitaal evenement gelanceerd. Op het eerste gezicht zal de AMR21 wel compleet anders ogen dan z’n voorganger. Het Oostenrijkse waterbedrijf BWT is niet langer titelsponsor en dat betekent dat de roze verf is vervangen door het klassieke Britse racing green.

Aston Martin keert dit seizoen na 61 jaar terug in de Formule 1. Die terugkeer is mogelijk gemaakt door de Canadese zakenman Lawrence Stroll, die het oer-Britse sportwagenmerk nieuw leven heeft ingeblazen. Stroll staat aan het hoofd van een zakelijk consortium dat in 2018 Force India overnam. Later werd autoproducent Aston Martin ingelijfd, waarna een samenvoeging van de F1-stal en autofabrikant volgde.

Lance Stroll is als coureur behouden, maar Sergio Perez kreeg halverwege het vorige seizoen te horen dat hij vervangen zou worden door Sebastian Vettel die overkwam van Ferrari. Perez vond uiteindelijk onderdak bij Red Bull Racing. Aston Martin heeft grote ambities: het wil dit jaar de aanval inzetten op de derde plaats in het kampioenschap, achter de erkende grootmachten Mercedes en Red Bull. Vanaf 2022 – met de nieuwe ground effect-wagens en Mercedes-motoren – verwacht het mee te kunnen strijden om de titel.