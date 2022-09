Petronas is sinds 1995 actief in de Formule 1 als sponsor en leverancier van brandstof en olie. Aanvankelijk werkte het Maleisische bedrijf samen met Sauber, maar begin 2010 stapte het merk over naar het nieuwe fabrieksteam van Mercedes. Sindsdien is Petronas titelsponsor van de Duitse fabrikant en samen werden tussen 2014 en 2021 maar liefst vijftien wereldtitels gewonnen. De huidige deal tussen de oliemaatschappij en Mercedes zou pas in 2025 aflopen, maar inmiddels hebben de partijen een overeenkomst bereikt voor de periode daarna. Dat maakte teambaas Toto Wolff bekend tijdens een bezoek aan het hoofdkwartier van Petronas in Kuala Lumpur.

Met de nieuwe deal zet Mercedes alvast een belangrijke stap voor de nieuwe motorreglementen van 2026. Naast veranderingen aan de krachtbron zelf moeten F1-bolides vanaf dat jaar ook gebruikmaken van duurzame brandstof. Mercedes kan op dat vlak nu de handen ineen slaan met Petronas en alvast beginnen aan de voorbereidingen op die transitie. "Vandaag doen we iets ongebruikelijks - we kondigen een samenwerking aan die pas over vier jaar begint. Dit geeft een belangrijk signaal af: ons team en Petronas zijn niet langer slechts partners, maar we zijn familie en we blijven nog vele jaren samen een team", zegt Wolff over de verlenging van de samenwerking met Petronas.

Mercedes en Petronas hebben de eerste stappen op weg naar een duurzame brandstof recent overigens al gezet. Tijdens de triple-header in België, Nederland en Italië reden de trucks van het F1-team al op biobrandstof, waarmee de CO2-uitstoot met 89 procent werd verminderd ten opzichte van fossiele brandstof. Petronas denkt dat het competitieve volledig duurzame brandstof kan ontwikkelen voor de F1-bolides van Mercedes, maar ook hoopt het bedrijf in de komende jaren op andere manieren bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Zo zijn beide partijen ook bezig met de ontwikkeling van een volledig duurzame brandstof voor de luchtvaart.