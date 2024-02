Het Formule 1-seizoen 2024 moet nog beginnen, maar als we naar de favorieten kijken dan staat er een naam met afstand bovenaan. Vorig jaar waren Red Bull Racing en Max Verstappen namelijk zeer dominant. Doordat de technische regels gelijk blijven, is de verwachting dat het team en de coureur ook dit seizoen onverslaanbaar zijn. Formule E CEO Jeff Dodds deelt die mening en hij wil er graag verandering in brengen. Hij looft zelfs een geldprijs uit voor de coureur die Verstappen naar de kroon kan steken.

"Ik weet 99 procent zeker dat hij die beker pakt. Ik ga nu iets zeggen: er rijden twintig coureurs mee dus er zijn negentien anderen. Als een van die negentien het lukt om hem te verslaan, dan maak ik 250.000 dollar over naar een goed doel naar keuze van die coureur", aldus de topman van de volledig elektrische klasse in gesprek met TNT Sports, die daarmee laat zien hoe overtuigd hij is dat de Nederlander de titel pakt. "Hij is absoluut zo goed als zeker de winnaar."

Het voorstel van Dodds komt ook uit zijn liefde voor de sport. De invloedrijke Brit ziet namelijk dat het vooraf al te voorspellen is wie de race wint. In de Formule E is dat volgens de topman anders. "Niemand weet vooraf wie er wint. Dat vind ik altijd enorm spannend", legt hij uit. "Als Formule 1-fan weet ik dat het seizoen bijna weer van start gaat en ja, ik ga kijken en ik zal altijd fan blijven, maar ik weet vooraf al zeker wie er wint."

De F1-winterstop is net achter de rug en veel teams hopen het gat met Red Bull te dichten. De renstal was vorig jaar enorm dominant en had een grote voorsprong op de rest. Mede door die voorsprong verwacht Dodds niet dat het spannend wordt. "Je kan niet eerst negentien van de twintig races winnen, wat doorontwikkelen in de winter en dan niet winnend terugkeren", aldus zakenman. "Dat zie ik simpelweg niet gebeuren."