Het Mandalika International Street Circuit, gelegen op het eiland Lombok, heeft reeds een FIM-licentie maar op korte termijn moet ook de FIA haar toestemming geven om er grote wedstrijden van autosportkampioenschappen te hosten. Vooral de Formule 1 is gewild op Mandalika, stelt Satria in gesprek met de Indonesische editie van CNN.

“We willen heel graag de Formule 1 binnenhalen”, citeert CNN de president van de Mandalika Grand Prix Association. “We kunnen daar nog niet op vooruit lopen aangezien het Mandalika circuit alleen de certificaten van de FIM heeft, de Formule 1 valt onder de FIA. We hebben de mondiale autosportbond reeds uitgenodigd en daarna zullen we onze technische procedures bekijken om het circuit klaar te stomen voor de autosport. Het hangt van vele factoren af, als dat allemaal afgerond is kunnen we de homologatie aanvragen.”

De kennismaking van de MotoGP met Mandalika verliep afgelopen weekend behoorlijk chaotisch. Rijders reden het asfalt al bij de test in februari aan stukken en nieuw asfalt was nodig om een race te kunnen houden. Ook tijdens het raceweekend moest het asfalt het ontgelden. De lengte van de MotoGP-race werd fors ingekort om problemen te voorkomen. De wedstrijd – die ruim een uur werd uitgesteld vanwege hevige regenval – kon uiteindelijk over de afstand van twintig ronden verreden worden.

Nog niet klaar voor F1

Lombok moet een nieuwe toeristische trekpleister worden. De bond voor toerisme is een van de grote spelers achter het circuit. Een veelgehoorde klacht tijdens het MotoGP-evenement was dat het evenement niet bereikbaar en betaalbaar was voor de fans uit Indonesië. Het land is bijzonder groot op het gebied van motorsport en heeft een grote aanhang MotoGP-fans, maar de tribunes waren – met uitzondering van de racedag – maar matig gevuld tijdens de Indonesische GP.

Voordat de Formule 1 naar het eiland kan komen moet er qua infrastructuur nog heel wat gebeuren, dat circus is nog vele malen groter dan de MotoGP. Het proces om de homologatie binnen te halen gaat nog zeker enkele maanden in beslag nemen: “Misschien duurt het nog twee of drie maanden, als de racekalender van komend seizoen al uitkomt moeten we nog even geduld hebben. We denken in ieder geval voor de toekomst aan de Formule 1.”

Formule 1-baas Stefano Domenicali verklaarde eerder deze week in gesprek met het Britse Sky F1 dat er buitengewoon veel interesse is. “In principe kunnen we wel dertig races houden”, verklaarde de Italiaan. Dat zal overigens niet snel gebeuren. De limiet ligt voorlopig op maximaal 24 races.