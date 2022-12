'Ook Ford in beeld voor samenwerking met Red Bull Racing in Formule 1'

Alhoewel de focus in de fabrieken volledig op het Formule 1-seizoen 2023 ligt, worden motorleveranciers alvast genoodzaakt om na te denken over 2026. Dan zal het nieuwe motorreglement van kracht zijn in de koningsklasse. F1 houdt zoals bekend vast aan een hybride V6-turbo, waarbij het aandeel elektrisch vermogen aanzienlijk stijgt en de MGU-H overboord gaat. Dat laatste moet de motor minder complex maken. Het heeft als voordeel dat de kosten afnemen, zonder dat het meteen ten koste gaat van de relevantie voor straatauto's. Om dat laatste kracht bij te zetten, stapt de Formule 1 ook over op volledig duurzame brandstoffen.

Partijen die geïnteresseerd zijn in dit pakket aan regels moesten voor 15 november hun handtekening zetten, al is die deadline meermaals verschoven. Als we inzoomen op Red Bull Racing dan heeft Red Bull Powertrains zich al in een vroeg stadium ingeschreven als een zelfstandige entiteit. Het past bij de woorden van Christian Horner, die steevast aangeeft dat Red Bull de 2026-motor volledig op eigen kracht kan maken. Nadat de onderhandelingen met Porsche zijn stukgelopen, heeft de focus hier ook op gelegen in de fabriek. Het resultaat is een moderne motorfaciliteit en een team met onder meer aangetrokken kennis van Mercedes.

Met deze basis zit Red Bull in een luxepositie. Zo kan Red Bull volledig op eigen benen staan, al maakte Honda begin deze week bekend zich eveneens te hebben ingeschreven voor het reglement van 2026. Een verlengde samenwerking zou op het eerste oog logisch zijn, al spelen er bij het Japanse merk verschillende dingen en ook verschillende overwegingen. Allereerst moet Honda besluiten of het deel wil nemen en vervolgens nog in welke vorm. Een samenwerking met Red Bull zou kunnen, maar vanuit Japan schemert ook de optie door om het grootser aan te pakken - om er PR-technisch meer uit te kunnen halen dan sec als motorleverancier. Een overname van een bestaand team als AlphaTauri is daarbij intern niet uitgesloten, met de belangrijke disclaimer dat Honda dus eerst moet besluiten of het überhaupt deel wil nemen aan F1.

Als Honda niet met Red Bull Racing in zee gaat, zal het team van Horner de motor volledig zelf produceren met Red Bull Powertrains. Het is dan een volledige Red Bull-motor, al heeft het energiedrankenmerk de mogelijkheid om die te laten 'badgen' door een ander merk. In dat geval komt er simpelweg een ander stickertje op de krachtbron in ruil voor miljoenen. Gedurende het F1-seizoen werd al bekend dat Hyundai geïnteresseerd is in zo'n constructie, en nu voegt Ford zich bij de merken die interesse tonen. Ford ziet namelijk in dat de Formule 1 een steeds grotere rol speelt bij de autosport als marketingwapen, net zoals dat de VW Group het heeft ingezien met Audi. Ook de groeiende populariteit van de sport in Amerika zou een rol spelen.

Volgens informatie van onder meer de Italiaanse collega's van Motorsport.com wil Ford in gesprek met Red Bull over zo'n samenwerking, als laatstgenoemde partij uiteindelijk niet met een technische partner als Honda in zee gaat. In de constructie waarvoor Hyundai en Ford worden genoemd, gaat het enkel om een financiële en niet om een technische samenwerking. Voor Red Bull zou deze opzet een extra financiële impuls voor het Powertrains-project zijn, voor het bedrijf dat zich aan de motor verbindt valt er PR-technisch iets te halen als de krachtbron (in combinatie met de auto) competitief blijkt.

