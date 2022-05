Formule 1-coureurs geven mening over 'krappe' ingang pitstraat

Na de voorlaatste bocht kunnen de coureurs aan de rechterkant van de baan de pitstraat opzoeken. Daarvoor moeten ze echter eerst wel door een krappe chicane. De bochtencombinatie ziet er behoorlijk uitdagend uit en is zelfs voorzien van kerbstones, waar normaal gezien alleen witte lijnen gebruikt worden om aan te geven welk traject de rijders moeten volgen.

“Het is krap”, antwoordde AlphaTauri-rijder Pierre Gasly toen Motorsport.com hem vroeg naar de chicane bij de ingang van de pits. “Maar het zal ervan afhangen hoeveel we kunnen afsnijden. We hebben in de simulator geoefend hoe we de baanlimieten daar kunnen maximaliseren, wat het makkelijker zal maken. Maar als we niet over de witte lijnen mogen gaan, wordt het zeker een flinke uitdaging.”

Teamgenoot Yuki Tsunoda is op zich wel te spreken over het feit dat de chicane van kerbstones is voorzien. “Dat vind ik wel goed. Het is beter dan alleen maar witte lijnen”, meent de Japanner. “Om het voor iedereen gelijker te maken, is het goed om het zo te hebben. Ik ben er wel positief over. Het is heel krap, maar je moet daar toch afremmen.” Tsunoda verwacht niet dat er veel incidenten zullen plaatsvinden bij de ingang van de pits. “Het hangt er vanaf hoe hard je wil pushen bij het inrijden van de pitstraat. Het is echter beter om op de baan te pushen dan bij het binnenrijden van de pits. Ik verwacht dan ook niet dat daar veel coureurs in de fout zullen gaan.”

De crux van het verhaal zit hem in vanaf welk punt de coureurs zich aan de maximumsnelheid voor de pitstraat moeten houden. Op donderdagmiddag was er nog altijd geen witte streep getrokken die aangeeft vanaf waar de rijders zich aan de snelheidslimiet van 80 kilometer per uur dienen te houden, waardoor lange tijd niet duidelijk was waar de coureurs precies vaart moesten minderen. Motorsport.com heeft vernomen dat de streep in eerste instantie na de chicane zou komen, maar na de baaninspectie heeft racedirecteur Niels Wittich besloten om deze om veiligheidsredenen voor de chicane te plaatsen. De witte lijn is uiteindelijk op donderdagavond getrokken en het bordje met de snelheidslimiet is vrijdagochtend geplaatst.

“Ik weet niet waar ze het bordje met 80 kilometer per uur gaan plaatsen. Als het na de chicane is, dan zal het er behoorlijk heftig aantoe gaan”, zei Kevin Magnussen eerder op donderdag. Haas F1-collega Mick Schumacher voorzag geen problemen als het bordje voor de chicane zou worden geplaatst. “We zullen zien hoe het wordt. Gelukkig hebben we dit weekend geen sprintrace. We hebben dus drie trainingen om dit deel van de baan onder de knie te krijgen. Maar met een snelheid van 80 kilometer per uur verwacht ik dat je er zonder problemen doorheen kunt gaan.”