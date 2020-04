Mol: Kijk alleen naar logistiek bij opstellen F1-kalender 2020

Het coronavirus heeft de wereld nog altijd in zijn greep. Vrijwel alle sportcompetities ter wereld liggen stil en dat geldt ook voor de Formule 1. Er zijn al negen races afgelast en acht daarvan willen een plekje op de nog nieuw te vormen kalender. Ross Brawn kondigde aan dat de Formule 1 mikt om een nieuwe kalender van ongeveer negentien races samen te stellen, maar het is nog onduidelijk hoe de nieuwe volgorde van de races eruit gaat zien. Mol, sinds de jaren ’90 al de Nederlandse stem bij de Formule 1, heeft zijn idee voor de kalender vorige week doorgestuurd naar Formula One Management (FOM).

“Ja, dat heb ik vorige week gedaan”, vertelde Mol in het Formule 1 Café op Ziggo Sport. “Ik heb voorgesteld dat je eigenlijk alleen eens zou moeten kijken naar de logistieke kant. Wanneer je ook start, of dat eind juni, begin juli of begin augustus is, start het seizoen in Engeland, want dan moeten maar drie teams reizen. Vervolgens ga je naar Nederland, waarna je de races in Europa aan elkaar gaat knopen: Spa, Hongarije, Spanje, Italië, Hongarije, Oostenrijk. Dan ben je al een heel eind en hoeft ook niemand te vliegen.”

'Nederland en België kunnen niet zonder publiek'

De door Brawn genoemde negentien races in 2020 ziet Mol niet als een reële optie. “Weet je nog dat Chase Carey ermee kwam dat hij naar een kalender van 25 races wilde? Waarom deed hij dat? Omdat hij twintig, of zoals we dit jaar gepland hadden, 22 races op de kalender wilde hebben. Dus als Ross Brawn nu zegt dat ze nog negentien wedstrijden willen doen, dan houdt hij er waarschijnlijk rekening mee dat er nog een aantal landen zullen zijn die aangeven dat ze dit jaar even niet willen. Daardoor houdt hij een kalender van 14, 15 races over en dat kan volgens mij heel reëel zijn.”

Een andere factor in het verhaal is de mogelijkheid dat er misschien races zonder publiek verreden moeten worden. Mol ziet het als een goede mogelijkheid om dat met een aantal races te doen, maar voor de Grands Prix van Nederland en België ziet hij dat niet als optie. “Er zijn een aantal races die zich kunnen veroorloven om zonder publiek te rijden. Zandvoort valt niet in die categorie, België ook niet. Daar waar een promotor zijn geld moet terugverdienen met de kaartverkoop, dan is dat wat het is. China zou het wel kunnen betalen om het zonder publiek te doen. Vietnam zou dat ook kunnen, Bahrein dat dit al aangekondigd had, en in Bakoe kan het ook. Je moet nu denken aan heel logische dingen.”