Nyck de Vries tevreden met P14: “Race pace was bemoedigend”

Nyck de Vries had zaterdag geen gemakkelijke kwalificatie. De 28-jarige Fries maakte naar eigen zeggen in elke run wat foutjes, waardoor hij al na Q1 kon uitstappen. De Vries reed zelfs de langzaamste tijd, al werd de ronde van Pierre Gasly geschrapt wegens het overschrijden van de track limits. Als gevolg van de straf voor de Alpine-coureur schoof onze landgenoot op naar P19 op de grid.

In de race maakte De Vries een betere indruk dan in de kwalificatie, vond hij zelf ook. “Het was tricky, maar redelijk”, analyseerde hij zijn wedstrijd in gesprek met onder meer Motorsport.com. “We hadden een prima comeback. Natuurlijk zijn we ook een beetje geholpen door de uitvalbeurten voor ons, maar het is belangrijk dat we kunnen vechten in het middenveld. We zaten erbij qua race pace, dat is bemoedigend.”

De Vries denkt dat er meer had ingezeten dan P14. “Punten waren niet realistisch, maar P12 was denk ik wel haalbaar”, stelde hij. De Formule E-wereldkampioen van 2021 liet weten dat de Virtual Safety Car-fase na het uitvallen van Charles Leclerc niet gunstig voor hem uitpakte. In tegenstelling tot de concurrentie maakte hij op dat moment geen pitstop. “Het was al vrij laat, maar ik was er klaar voor. We besloten echter als collectief om het niet te doen. Soms pakt dat goed uit en soms ook niet.”

“Om punten te pakken moet alles samenkomen en we moeten erkennen dat de DNF’s ons ook hebben geholpen. We hebben dus nog werk te doen”, vervolgde De Vries, die desondanks met een goed gevoel vertrekt uit Bahrein. “Al met al was het een positieve dag. Dat nemen we mee naar volgend raceweekend. Met wat we nu weten, past Jeddah iets beter bij onze auto. Het is echter te vroeg om conclusies te trekken. We kijken stap voor stap en blijven in de tussentijd niet stilzitten.”

Video: Nyck de Vries na de Grand Prix van Bahrein