De Vries noteert in Australië eerste DNF: “Het was niet onze dag”

De Vries lag na een moeizame race zestiende toen hij elf ronden voor het einde naar de pits kwam om zijn medium banden in te wisselen voor softs. Hij lag hierna zeventiende en laatste, maar hoopte met een aanvallende slotfase nog iets voor elkaar te kunnen krijgen. Een safety car voor Kevin Magnussen zorgde er echter voor dat meer coureurs naar de zachte band wisselden, alvorens een code rood betekende dat het complete veld zonder positieverlies naar de soft kon overstappen. Bij de laatste staande herstart ging De Vries met een sterke start Sargeant voorbij, alvorens hij bij de eerste bocht hard van achteren werd aangereden door de Amerikaan.

“Het was een race-incident”, zegt De Vries terug in de paddock tegen onder andere Motorsport.com. “Logan schatte zijn rempunt verkeerd in en reed daardoor tegen mijn achterkant. Dit soort dingen gebeuren. Iedereen kan eens een foutje maken. Maar helaas was onze race daarmee ten einde.”

De Vries kwam eerder in de race ook al in aanraking met Esteban Ocon. De AT04 van de Nederlander werd na de eerste staande herstart bij de derde bocht omhoog gewipt door de Fransman. Beide coureurs konden hun weg vervolgen. “We hebben daar echter wel schade aan de voorvleugel aan overgehouden”, aldus De Vries, voor wie de rode vlag die aan deze herstart vooraf ging, al niet lekker uitkwam. ”We waren gestart op de harde band in de hoop dat we een lange eerste stint konden rijden en posities konden winnen wanneer de coureurs die op medium waren begonnen naar binnen zouden komen omdat hun banden begonnen te grainen, waar al vroeg in de race sprake van was. We leken er goed voor te staan, maar een rode vlag gooide roet in het eten doordat iedereen een gratis pitstop kreeg. Aangezien wij op de harde band waren begonnen, werden wij op dat moment gedwongen om naar medium te gaan. En doordat we vervolgens schade hadden aan de voorvleugel, kreeg ik veel last van onderstuur. Daardoor kampte ik al snel met graining linksvoor en was ik gewoon superlangzaam.” Het moment met Ocon doet De Vries ook af als een race-incident. “Maar ik moet nog terugkijken wat daar precies gebeurde.”

Al met al was het een frusterend race voor De Vries. “Het was niet onze dag”, zegt de Fries. “We konden weinig goed doen. Soms heb je zo’n dag dat echt alles tegenzit. Maar als ik iets positiefs over de race moet zeggen: we hebben drie keer een goede start gemaakt, wat mooi was aangezien we de vorige twee races geen goede start hadden. En we hebben zaterdag een kleine stap vooruit gezet in de kwalificatie. Dat zijn zaken waarop we verder hopen te kunnen bouwen.”

Video: Nyck de Vries wordt van de baan gebeukt door Logan Sargeant