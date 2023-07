Het debuutseizoen van Nyck de Vries in de Formule 1 gaat vooralsnog met horten en stoten. Na een lastige openingsfase, met een incidentrijke GP van Azerbeidzjan als dieptepunt, wist hij in Monaco en Spanje de weg omhoog te vinden. In Canada en Oostenrijk verliep het echter weer een stukje moeizamer. Het leverde hem kritiek op van Helmut Marko, die de laatste weken meermaals heeft aangegeven niet tevreden te zijn over de prestaties van de 28-jarige Nederlander. In de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië erkent De Vries zelf echter ook dat hij niet helemaal content is met hoe het tot dusver loopt.

"Eerlijk gezegd ben ik nog niet volledig tevreden met mijn eigen prestaties", trapt De Vries af op Silverstone, waar dit weekend de tiende Grand Prix van 2023 wordt verreden. "Ik vind dat ik het beter moet blijven doen, maar tegelijkertijd is het een leerproces. Het ene weekend is anders dan het andere en soms doe ik het beter dan andere keren. Over het algemeen moet ik de dingen beter samen laten komen. In Barcelona vond ik bijvoorbeeld dat ik competitief was, maar als je twee sets banden verliest in Q1 en als achtste doorgaat, begin je zonder banden aan Q2 en loop je ietwat achter de feiten aan. De start was ook wat ongelukkig."

Welke specifieke dingen kunnen er dan beter volgens De Vries? Als die vraag gesteld wordt, houdt de coureur uit Uitwellingerga zich op de vlakte door aan te geven dat er niet één specifiek gebied is waarop het beter moet. "Ik probeer gewoon om op mezelf te blijven focussen en de beste versie van mezelf te zijn. Dat geldt niet alleen op de baan, maar ook erbuiten. Ik neem onze sport en mijn passie heel serieus en ik ben hier niet om de lolbroek uit te hangen. Maar ik denk niet dat er één specifiek gebied is, ik wil zoals altijd gewoon beter presteren."

Hoop dat upgrade strijd om punten mogelijk maakt

Om zijn prestaties op te krikken, denkt De Vries dat het een kwestie is van de puzzelstukjes in elkaar laten vallen. De upgrade die AlphaTauri in Groot-Brittannië introduceert, moet hem daarbij een steuntje in de rug geven. Tegelijkertijd is er één factor die hem niet helpt in de strijd om punten: de kleine verschillen. "Als je naar de Red Bull Ring kijkt, dan is de realiteit dat het hele veld binnen een seconde zit. Dat wordt denk ik niet op waarde geschat. We kijken alleen maar naar klasseringen, maar ik denk dat we nooit eerder zo'n klein verschil in het veld hebben gezien."

Hoe significant de upgrade voor de AT04 dit weekend is, wil De Vries liever even afwachten. Wel erkent de Formule 2-kampioen van 2019 en Formule E-kampioen van 2020-2021 dat de nieuwe onderdelen hard nodig zijn in de felle strijd om de laatste punten. "We zullen zien. Ik hoop echt dat de update ons iets meer snelheid geeft. De afgelopen twee weekenden zijn voor ons als team best lastig geweest", aldus de Fries. "Het is altijd een beetje lastig te voorspellen hoe het gaat verlopen op de baan, maar hopelijk komen we er snel achter. Hopelijk geeft het ons ook iets meer om iets dichter bij de top-tien te kunnen strijden. Maar in alle eerlijkheid weten we dit niet."