Nürburgring 'verbaasd' door geruchten over F1-race in 2021

De geruchtenmolen is op gang gekomen doordat er donkere wolken boven de Canadese GP hangen. De race in Montreal lijkt dit jaar - net als vorig jaar - geen doorgang te kunnen vinden. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zit de Canadese overheid nog altijd niet te wachten op grote publieksevenementen. Bovendien is de verplichte quarantaine lastig voor F1-teams, onder meer doordat een week ervoor de Grand Prix van Azerbeidzjan op stapel staat. Doordat de Canadese GP een single header is en teams alleen daarvoor de oversteek zouden moeten maken, gaat er naar alle waarschijnlijkheid een streep door de krachtmeting.

De hamvraag luidt welk circuit de eer krijgt om het gat op de kalender te vullen. Istanbul Park lijkt door de gunstige ligging op pole-position te staan, maar de Nürburgring wordt achter de schermen ook genoemd. Zo laat het Duitse RTL weten dat de Ring hoge ogen gooit en dat de Formule 1 alvast hotelkamers in de omgeving heeft geboekt. Navraag door Motorsport.com schets echter een iets genuanceerder beeld: "Wij zijn enigszins verbaasd door geruchten over een Grand Prix op ons circuit op 13 juni, die ook al zo goed als vast zou liggen. Feit is: er zijn hierover nog geen concrete gesprekken met de Formule 1 gevoerd."

Van een op handen zijnde deal is vooralsnog geen sprake, al zet de organisatie van de Nürburgring de deur wel op een kier. "Mocht de Formule 1 door annuleringen op andere circuits een evenement willen organiseren onder vergelijkbare voorwaarden als in 2020, dan staan wij open voor gesprekken", leest het statement dat in handen is van deze redactie. "Ons standpunt hierover is ongewijzigd: we moeten zorgen dat we aan het eind [van het jaar] in ieder geval zwarte cijfers schrijven", moet het dus onder financieel gunstige voorwaarden.

"Als de Formule 1 ons concreet benadert, moeten we ook nog naar de haalbaarheid kijken. De 24 uur van de Nürburging vindt immers vlak voor het weekend plaats dat nu in de pers wordt genoemd." De befaamde 24-uursrace in de Eifel vindt volgens de huidige planning exact een week voor de genoemde datum van 13 juni plaats. Het circuit zegt al met al wel open te staan voor een nieuwe F1-race, maar in kannen en kruiken is het nog niet. "Wel zijn we optimistisch dat we een dergelijk project aankunnen, dat hebben we vorig jaar ook al wel laten zien."

