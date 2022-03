Nigel Mansell laat twee iconische Formule 1-auto’s veilen

Met name aan de Williams FW14, een ontwerp van Adrian Newey, zullen veel Formule 1-fans warme herinneringen hebben. In 1991 won Nigel Mansell de Britse Grand Prix op Silverstone met deze auto, waarna hij Ayrton Senna, die vierde was geworden maar tijdens de uitloopronde zonder brandstof stil was komen te staan, een lift gaf. Het is een moment dat bij veel fans in het geheugen gegrift staat.

De FW14 die te koop staat, betreft chassisnummer 5. Mansell reed de eerste zes races van het seizoen met chassisnummer 2, alvorens voor de Franse Grand Prix over te stappen naar chassisnummer 5. De wagen was meteen goed voor de zege, waarna ook de volgende races in Groot-Brittannië en Duitsland werden gewonnen. Later in het seizoen schreef Mansell er ook de wedstrijden in Italië en Spanje mee op zijn naam, om uiteindelijk achter Senna als tweede te eindigen in het kampioenschap. Frank Williams deed de FW14-5 na afloop van het seizoen 1991 cadeau aan Mansell, als dank voor zijn goede resultaten in zijn eerste jaar terug bij het team. De wagen is sindsdien altijd in bezit gebleven van de Brit.

Met de Ferrari 640 met chassisnummer 109, die Mansell eveneens laat veilen, won de wereldkampioen van 1992 twee Formule 1-races in 1989, die in Brazilië en Hongarije. Ook scoorde hij er podiumplaatsen mee in Engeland en Duitsland. De betrouwbaarheid van de door John Barnard ontworpen 640 liet echter te wensen over, waardoor Mansell dat jaar ook veelvuldig uitviel. Hij bleef daardoor in het kampioenschap steken op de vijfde plek, terwijl de renstal uit Maranello derde werd bij de constructeurs. De Ferrari 640 met chassisnummer 109 werd in 1990 aan Mansell gepresenteerd.

Beide auto’s gaan op 14 mei onder de hamer tijdens een veiling van RM Sotheby’s in Monaco.

Nigel Mansell in actie met de Ferrari 640. Foto: Motorsport Images