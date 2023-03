‘Max Verstappen: Anatomy of a Champion’ heet de driedelige documentaireserie die Viaplay over de meest succesvolle Nederlandse F1-coureur aller tijden heeft laten maken. Genodigden en pers mochten in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam de eerste twee afleveringen zien.

Zoals het een première betaamt was de rode loper uitgerold en stonden bij binnenkomst de bubbels klaar. Onder de aanwezigen bevonden zich de nodige bekende gezichten uit de wereld van de (auto)sport en entertainmentindustrie. Namens het Viaplay F1-team gaven onder andere Giedo van der Garde, Tom Coronel, Allard Kalff, Kees van de Grint en Ho-Pin Tung acte de présence.

Rond 19.30 uur gingen de deuren van de bioscoopzaal open waarna presentatrice Amber Brantsen het welkomstwoord verzorgde. Alexander Bastin, Viaplay‘s EVP en Chief Commercial Officer Continental Europe & Baltics werd op het podium geroepen om terug te blikken op de eerste dertien maanden van de streamingdienst in Nederland en om de ambities voor de toekomst uit de doeken te doen. Met betrekking tot dat laatste kon hij verklappen dat er gewerkt wordt aan meer unieke content rond de persoon van Max Verstappen, in navolging van de documentaireserie ‘Max Verstappen: Anatomy of a Champion’. “Ja”, luidde het antwoord desgevraagd. “We zijn erg trots dat we met Max mogen samenwerken, zijn verhaal en dat van zijn familie mogen vertellen en met het hele team achter hem mogen werken. Ik kan hier geen aankondigingen doen, maar er komt meer aan. En er komt niet alleen meer over content over Max aan, maar ook over andere namen die zeer bekend zijn in de Nederlandse markt.”

Vervolgens werd het publiek middels een videoboodschap vanuit Australië welkom geheten door Max Verstappen zelf. “Viaplay heeft mij en een paar heel belangrijke mensen om mij heen het afgelopen jaar iets meer achter de schermen kunnen volgen. Ik denk dat het heel mooi is geworden”, sprak de Red Bull F1-coureur, waarna hij de aanwezigen veel kijkplezier toewenste.

In de eerste aflevering staat de ontwikkeling van Max Verstappen als coureur centraal: van een rijder die elke sessie per se de snelste moet zijn en daardoor zo nu en dan over de limiet gaat, tot een rijder die zijn kans kan afwachten om toe te slaan als het moment daar is en met het kampioenschap in het achterhoofd rijdt. Het tweede deel van het drieluik gaat over de bijzondere band die Max heeft met zijn vader Jos, die zoals bekend alles heeft gegeven om zijn zoon zo goed mogelijk voor te bereiden voor een succesvolle carrière in de Formule 1. Verstappen senior is in deze aflevering erg openhartig over de moeilijkere momenten, zoals de scheiding van Sophie en de dagen die hij in de gevangenis moest doorbrengen. Ook de kritiek op zijn manier van opvoeden komt ter sprake, waarbij uiteraard ook het welbekende verhaal van het tankstation wordt aangehaald.

De verhalen zijn zeker voor de Nederlandse F1-kenner niet nieuw meer. En ze zijn voor een groot deel al eerder verteld in ‘Whatever It Takes’, de documentaireserie die eerder door overigens dezelfde regisseur (Nick Hoedeman) voor Ziggo werd gemaakt. Echter, het betreft hier een Engelse productie, zodat dit keer ook het internationale publiek bediend wordt. Dat neemt niet weg dat er voor de Nederlandse Formule 1-fan nog voldoende te genieten valt in ‘Max Verstappen: Anatomy of a Champion‘. Zo is het mooi om de meer intieme momentjes tussen Max, Jos en manager Raymond Vermeulen te zien, als ze bijvoorbeeld in een auto of helikopter onderweg zijn naar het circuit, of als ze thuis aan de eettafel of in de Red Bull-hospitality een beetje de spot drijven met elkaar. Daarbij komt de 36-voudig Grand Prix-winnaar geregeld uiterst grappig uit de hoek. En ook de oude beelden uit de karting, de interviews met een nog piepjonge Max en de beelden van Jos zijn Formule 1-loopbaan maken de serie voor de doorgewinterde Verstappen-fan het kijken nog altijd meer dan waard.

Vanaf aankomende zondag is de eerste aflevering van ‘Max Verstappen: Anatomy of a Champion‘ te zien op Viaplay. Op de twee daaropvolgende zondagen komen de tweede en derde aflevering beschikbaar op de streamingdienst.

Een visual voor de nieuwe documentaireserie 'Max Verstappen: Anatomy of a Champion'. Foto: Viaplay Nederland