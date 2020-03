'Nieuwe technische regels worden mogelijk uitgesteld naar 2023'

Onlangs maakte de Formule 1 bekend dat de nieuwe auto, waarmee inhalen gemakkelijker moet worden, pas in 2022 wordt geïntroduceerd in plaats van in 2021. Dit om de teams dit jaar niet onnodig op kosten te jagen. Volgens Horner is de kans echter groot dat de invoering van de nieuwe technische regels nog een jaar wordt opgeschoven, naar 2023.

De auto die voor 2020 is ontwikkeld, zal dus mogelijk niet alleen in 2021 nog worden gebruikt, maar ook in 2022. “Het meest belangrijke en fundamentele is dat we een einde maken aan de situatie dat je geld uit moet geven om competitief te kunnen zijn”, zegt Horner bij de BBC. “Daarom gaan we delen van de auto bevriezen. Over de monocoque zijn we het al eens geworden. We zijn nu aan het kijken naar de voorwielophanging, de uprights, de wielen en alle onderdelen die daarmee te maken hebben en het binnenwerk van de versnellingsbak. We hebben het over zestig procent van de auto, afgezien van de aerodynamica, wat bevroren wordt voor dit jaar en volgend jaar.”

“We zijn ook met elkaar in gesprek over het nog verder uitstellen van de nieuwe regels”, vervolgt de voorman van Red Bull. “Het zou naar mijn idee namelijk compleet onverantwoord zijn om in 2021 met ontwikkelingskosten te worden opgezadeld. We lijken het hier redelijk met elkaar over eens te zijn, maar het verschuiven van de ontwikkelingskosten naar 2022 door de nieuwe auto in 2023 te introduceren moet nog wel officieel worden bekrachtigd door de FIA.”

“We hebben nu stabiliteit nodig”, meent Horner. “Want één ding is zeker en dat is dat veranderingen kosten met zich meebrengen. Het nastreven van stabiliteit en het zo veel mogelijk bevriezen van de auto is de meest verantwoorde manier om de kosten omlaag te brengen.”

In de wandelgangen wordt geluisterd dat de budgetcap die voor 2021 staat gepland, eveneens naar beneden moet worden bijgesteld. Die staat vooralsnog op 175 miljoen dollar. Volgens Horner heeft dit geen prioriteit, omdat alleen de rijkste teams aan dat bedrag komen. “Voor mij is dat bijna van secundair belang”, aldus de Brit. “Het gaat erom dat we de kosten om te kunnen racen omlaag brengen. Als we zestig procent van het chassis voor de komende achttien maanden bevriezen, zal dat een enorme invloed hebben op de operationele kosten van een Formule 1-team, of je het nu over Red Bull of over Williams hebt.”