Nieuwe GP en gunstigere kijktijden

In samenwerking met Ziggo Sport.

Steeds betere kijktijden

Verenigde Staten

De eerste race in Amerika begon om 21 uur Nederlandse tijd en eindigde zo'n anderhalf uur later. De wedstrijd kende een spannend verloop waarbij Max Verstappen in de slotfase Lewis Hamilton van zich afhield voor de overwinning. Vanwege feestvreugde zal het in menig huishouden een latertje zijn geworden.

Mexico

De starttijd van de Grand Prix in Mexico was iets gunstiger. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez startte de race om 13:00 uur lokale tijd. Tel daar zeven uur bij op en de Nederlandse kijker zit om 20:00 uur achter de buis. Ook hier werd de overwinning van Verstappen gevierd nadat de Red Bull-coureur bij de start de koppositie pakte. Weer een latertje dus.

Brazilië

Tijdens de race op het Autódromo José Carlos Pace was de kijktijd weer wat gunstiger voor de Europese kijker. Met de wedstrijd die om 18:00 uur begon, konden de Nederlandse fans met het bord op schoot bekijken hoe Verstappen met titelverdediger Hamilton vocht. De wedstrijd was om een schappelijke tijd afgelopen.

De GP’s op het Arabisch Schiereiland

De weekenden waarin er geracet wordt op het Arabisch Schiereiland zijn nog gunstiger voor de Nederlandse kijker. Hieronder een overzicht:

GP Qatar (21 november) start race: 15:00 uur

GP Saudi-Arabië (5 december) start race: 17:00 uur

GP Abu Dhabi (12 december) start race: 14:00 uur

Kortom: heerlijke tijden om de zondag vol te maken met Formule 1. Vooral met de ontknoping van de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton. Goede starttijd en genoeg tijd om na te genieten. Klik hier voor een overzicht van alle racetijden in de Formule 1-kalender.

Terugkijken?

Ben je verhinderd om de GP’s live te kijken of kijk je liever terug? Dat kan natuurlijk ook, zelfs als je geen F1 TV Pro-abonnement hebt. Je hebt dan genoeg aan bijvoorbeeld een internet only abonnement. Bekijk de up-to-date Formule 1 artikelen op de nieuwspagina of bezoek het YouTube-kanaal Motorsport.com.