Nieuwe docuserie Viaplay geeft uniek kijkje in leven van Max Verstappen

Sinds Viaplay in maart 2022 gelanceerd werd in Nederland, heeft het Scandinavische streamingplatform al meerdere documentaires gemaakt waarin de Formule 1 centraal staat. Zo ging vorige maand nog een docu over de nieuwste Nederlandse F1-coureur, Nyck de Vries, in première, daarvoor werden ook al enkele informatieve films gemaakt met Max Verstappen in de hoofdrol. Een documentaire waarin de belevenissen van de Red Bull-coureur op weg naar zijn tweede wereldtitel uitgelicht worden was er nog niet, maar daar komt op 2 april verandering in.

Donderdag kondigde Viaplay de komst van 'Max Verstappen: Anatomy of a Champion' aan. Deze driedelige documentairereeks geeft kijkers een "onthullend en emotioneel" portret achter de racehelm van Verstappen, wat men aan de hand van interviews met naaste familie en vrienden wordt gedaan. Verstappen wordt gevolgd tijdens het F1-seizoen 2022, het jaar waarin hij zijn tweede wereldtitel veroverde, en ook wordt ingegaan op zijn jeugd en zijn relatie met zijn vader, voormalig F1-coureur Jos Verstappen. Kijkers krijgen zodoende een inkijkje in het leven van de tweevoudig wereldkampioen en de persoonlijkheid achter het racetalent. Ook laat de serie zien hoe Verstappen naar perfectie streeft en hoe hij omgaat met alle media-aandacht en verplichtingen. De eerste aflevering gaat op zondag 2 april in première op Viaplay, op de twee daaropvolgende zondagen volgen de andere twee afleveringen.

"Het afgelopen seizoen heb ik Viaplay toegang gegeven tot mijn wereld om een eerlijke en persoonlijke blik te werpen op mijn carrière en leven. Hoewel het verhaal natuurlijk heel bekend is voor mij, hoop ik dat dit kijkers de kans geeft om te zien wat iedereen om mij heen heeft bijgedragen aan het behalen van het succes dat we tot nu toe hebben gehad", zegt Verstappen over de nieuwe driedelige docuserie. "Ik hoop ook dat het fans over de hele wereld meer inzicht geeft in het harde werk, de toewijding en de passie die nodig zijn om op het hoogste niveau in de autosport te concurreren. Ik ben trots op wat we samen hebben bereikt en ik hoop dat we samen kunnen blijven pushen om nog meer te bereiken."

Vader Jos is eveneens enthousiast over ‘Max Verstappen: Anatomy of a Champion': "Het is een persoonlijk en eerlijk portret van onze relatie als vader en zoon. Het is ongelooflijk om mijn zoon te zien groeien tot een van de meest gedreven en beste coureurs ooit in de sport, en ik ben zo trots dat ik deze reis samen met hem ben begonnen. Ik hoop dat deze serie kijkers meer waardering zal geven voor de opofferingen en het harde werk van iedereen die betrokken is bij het behalen van succes op het hoogste niveau. Ik ben erg trots op Max, en ik hoop dat zijn fans zullen genieten van deze unieke serie achter de schermen.”

Peter Nørrelund, EVP & Chief Sports Officer van Viaplay Group, voegt toe: "Dit is een ongelooflijk onthullende en emotionele serie die kijkers meeneemt op een reis door het leven van een waar racetalent. Van de intense voorbereiding en strategie die bij elke race komt kijken, tot de persoonlijke worstelingen en triomfen die hem als persoon vormen, deze show biedt een ongeëvenaard inzicht in de geest en het hart van een van de grootste sterren van de sport. Voor zowel die-hard F1-fans als iedereen die geïnteresseerd is in de menselijke kant van competitie op het hoogste niveau, is dit gewoon geweldige content. We zijn ontzettend blij en trots op de samenwerking van Viaplay met Max en zijn team."