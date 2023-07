Nieuwe constructie Pirelli-band maakt debuut in F1 Silverstone

Het nieuws dat Pirelli de nieuwe constructie naar Silverstone zou meenemen was al even bekend, maar met de Britse Grand Prix in zicht is er nu extra veel aandacht voor. In eerste instantie zou deze constructie pas in het Formule 1-seizoen 2024 zijn intrede doen, maar door het harde werken van alle F1-teams worden de auto's steeds sneller en zwaarder belast. Dit heeft veel invloed op het rubber, dat als enige contactpunt met het asfalt geldt. Reden genoeg voor Pirelli om in Italië nog harder te werken om de band zo snel mogelijk naar de koningsklasse te brengen. In Silverstone gaat het gebeuren. "Deze verandering is nodig vanwege de toegenomen performance van de auto's en het feit dat deze dit seizoen alleen nog maar verder toeneemt. Het gaat hier om zowel de snelheid als belasting", zegt Mario Isola, leidinggevende van de F1-afdeling van Pirelli. "Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan een product dat niet alleen voldoet aan de eisen van de teams, maar ook om te kunnen anticiperen op eventuele problemen."

Isola gaat vervolgens in op de details van het nieuwe rubber. "De nieuwe specificatie geeft de band extra weerstand tegen vermoeidheid, maar heeft verder geen invloed op technische parameters of het gedrag op de baan", zegt de Italiaan. De F1-teams kregen onlangs in Barcelona al de kans om de nieuwe constructie te testen. Tijdens de vrije trainingen in Spanje had elke F1-coureur twee setjes tot zijn beschikking. Isola is tevreden over de verkregen feedback. "Hun commentaar kwam overeen met onze verwachtingen, vooral wat betreft de performance. De nieuwe specificatie stelt ons ook in staat om de bandenspanning voor en achter nagenoeg ongewijzigd te laten ten opzichte van vorig jaar, ondanks een aanzienlijke toename van de gemiddelde belasting."

Pirelli introduceert de nieuwe constructie op een circuit dat zwaar is voor de banden. Met name de linker voorband krijgt het te verduren, maar ook de coureurs moeten aan de bak doordat zij soms met 5G te maken krijgen in de snelle bochten. Toch kiest de bandenfabrikant net als in voorgaande jaren opnieuw voor de C1-, C2- en C3-band. De C1 is echter wel een nieuwe band, die sinds dit jaar in het gamma zit. De C1 van voorgaande jaren is nu de C0 geworden. Pirelli wilde graag een extra harde band die tussen de C1 en C2 van vorig jaar zou zitten.