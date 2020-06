'Stroll haalt topman AMG naar Aston Martin als nieuwe CEO'

Volgens informatie van de Financial Times wordt Palmer, die sinds 2014 de CEO van Aston Martin is, dinsdag vervangen door Tobias Moers. Hij is momenteel nog de baas van het aan Mercedes gerelateerde AMG. Deze ingreep lijkt het gevolg te zijn van de lastige financiële situatie waarin de Britse sportwagenbouwer in zit. De koers van de aandelen is sinds het bedrijf in oktober 2018 naar de beurs ging van 19 pond gedaald tot 35 pence. Aston Martin heeft de komst van Moers nog niet bevestigd, maar stelde in een statement al wel te kijken naar haar structuur: “Het bedrijf bevestigt dat het managementteam onder de loep genomen wordt en dat er een volgende aankondiging wordt gedaan zodra daar een aanleiding voor is.”

De wissel van de CEO volgt op de komst van Stroll, die zich bij Aston Martin voegde in de hoop het tij te kunnen keren. Hij heeft geholpen een consortium investeerders samen te brengen om via een claimemissie het broodnodige kapitaal op te halen. Ook heeft hij Mercedes F1-baas Toto Wolff overtuigd om een klein aandeel in het bedrijf te kopen.

Stroll maakt weg vrij voor investeringen in Racing Point

Als nieuwe aandeelhouder in Aston Martin heeft Stroll al voor kruisbestuiving gezorgd met een van zijn andere projecten. Hij is sinds 2018 ook eigenaar van Racing Point en kort na zijn komst bij Aston Martin werd bekend dat de Britse autofabrikant vanaf 2021 als titelsponsor van Racing Point terugkeert in de Formule 1. De banden tussen de bedrijven lijken in de toekomst nog verder aangetrokken te gaan worden, zo blijkt uit gepubliceerde documenten van het F1-team.

Op 17 februari stemden de aandeelhouders van Racing Point in met een aantal resoluties. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt om in de komende vijf jaar tot 200 miljoen pond aan investeringen in het team te ontvangen in ruil voor aandelen. De intentie is dat deze investering gedaan gaat worden door Aston Martin. Bovendien wordt bevestigd dat Aston Martin vanaf 2021 inderdaad als titelsponsor van Racing Point optreedt en dat het team geen royalties hoeft te betalen aan de autofabrikant voor het gebruik van haar naam. Mocht Aston Martin ook tussen 2026 en 2030 aanblijven als titelsponsor van Racing Point, dan mag het de optie op de aandelen in het team ook in die jaren lichten.

Met medewerking van Jonathan Noble