Nieuw chassis voor Leclerc na “vreemde” kwalificatie in Qatar

Terwijl teamgenoot Carlos Sainz zich zaterdag als zevende kwalificeerde voor de Grand Prix van Qatar, was Charles Leclerc een van de grote namen die sneuvelde in het tweede kwalificatiedeel. De Monegask moest genoegen nemen met de dertiende startplek en verbaasde zich na afloop over het gebrek aan snelheid.

“Normaal gesproken ben ik best goed in het begrijpen van wat er mis is gegaan, zeker als het gaat om een kwalificatierondje. Dat is echt een van mijn sterke punten”, sprak Leclerc na afloop onder andere tegen Motorsport.com. “Maar dit is een heel vreemd geval. Ik had gewoon nul grip in alle vier de banden. Het is niet alsof ik een probleem had met de balans of iets dergelijks, ik had gewoon geen grip.”

“We moeten uit zien te vogelen of er iets niet klopt. Ik wil heel graag weten wat er aan de hand is.”

Scheurtje in het chassis

Na afloop van de kwalificatie vond Ferrari een verklaring voor de moeizame kwalificatie van Leclerc. De Scuderia ontdekte een scheur in het chassis van de SF21, vermoedelijk veroorzaakt door een uitstapje over de kerbstones van het circuit van Losail in het eerste kwalificatiedeel. De renstal probeert de chassiswissel binnen de voorgeschreven tijd af te ronden, zonder andere onderdelen te vervangen. Als het team daarin slaagt, hoeft Leclerc de race niet uit de pits aan te vangen, maar behoudt hij zijn dertiende startplaats voor de race.

Met de scheur in het chassis kan Leclerc in ieder geval rustig gaan slapen, nadat hij tijdens de kwalificatie nog vol vragen zat over het gebrek aan snelheid: “Ik was echt heel erg verbaasd toen ik over de radio hoorde dat ik een seconde tekort kwam. Ik was er vrij zeker van dat er iets niet in de haak was. Ik wist dat er iets aan de hand moest zijn, want die achterstand kon ik gewoon niet verklaren.”

Gevraagd wat hij vanaf de dertiende startplaats kan uitrichten in de race antwoordde Leclerc: “Ik denk dat alles mogelijk is. We hebben een vrije bandenkeuze, dus hopelijk kunnen we daarvan profiteren.”