Rosberg: Renault is sterk door doorbraak in windtunnel

Renault lijkt de sinds de Belgische Grand Prix eind augustus de weg omhoog te hebben gevonden. Het bewijs daarvoor werd afgelopen weekend op de Nürburgring geleverd. Renault behaalde daar voor het eerst in jaren weer eens een podium, Daniel Ricciardo werd achter Lewis Hamilton en Max Verstappen derde. Dat het zilverwerk op de Nürburgring werd opgehaald is een teken aan de wand, de Fransen waren altijd al sterk op snelle circuits als Monza waar de downforce minder belangrijk is, maar tegenwoordig kan het team dus ook goed uit de voeten op circuits met andere karakteristieken.

Volgens Rosberg ligt de sleutel in de vele uren die de ingenieurs van het team in de windtunnel hebben doorgebracht. “Ik heb gehoord dat ze in de windtunnel een doorbraak hebben gehad, aan de achterkant bij de diffuser. Daardoor heeft het team nu aerodynamisch meer mogelijkheden. Ze hebben grote stappen gemaakt en hun grip significant verbeterd.”

Met name Ricciardo heeft die verbeterde grip om kunnen zetten in klinkende resultaten, waardoor Renault nu zelfs naar boven kan kijken in het constructeurskampioenschap. Daarin staat het nu nog vijfde, maar de nummers drie en vier (Racing Point en McLaren) zijn binnen schootsafstand.

Ricciardo deelt de mening van Rosberg, maar wijst ook op de betere betrouwbaarheid en regelmaat. “Vanaf het begin van dit seizoen is het een nieuwe auto ten opzichte van vorig jaar. Aan de achterkant hebben we veel downforce gevonden en dat geeft ons het vertrouwen om het gas in te trappen en beter door de bochten te komen. We hebben denk ik rond Silverstone [de Britse en 70th Anniversary GP’s] een paar updates gekregen en die gaven ons het gevoel dat we wat meer controle hadden over de set-up en niet meer zo alles of niets.”

“Vorig jaar vond ik dat we soms erg snel konden zijn of helemaal buiten de top tien, concludeert de Australiër. "We zijn nu meer in staat om er altijd het maximale uit te halen en uiteraard zijn onze prestaties beter. Het is een goed pakket en we zijn voor de rest van het seizoen vol vertrouwen.”