Ricciardo jubelt na podium: “Het gaat echt gebeuren, die tattoo”

Renault heeft in de afgelopen maanden forse progressie geboekt met de RS20. Er is een doorbraak gevonden en sindsdien heeft Daniel Ricciardo een reeks sterke resultaten neergezet met twee vierde, een vijfde en een zesde plaats. Op de Nürburgring volgde een bekroning met de eerste podiumplaats in zijn dienstverband bij Renault. Voor het Franse fabrieksteam was het al een tijdje geleden dat zij het podium betraden: Nick Heidfeld zorgde daarvoor bij de Maleisische Grand Prix van 2011. In Ricciardo heeft hij nu een opvolger gekregen.

“Het was een tijd geleden”, zei Ricciardo na afloop van de race. Zijn laatste podium dateerde van de Grand Prix van Monaco in 2018, toen hij won namens Red Bull Racing. “En eigenlijk, om eerlijk te zijn, voelt het weer alsof dit mijn eerste podiumplaats is. Het is zo’n tweeënhalf jaar geleden en het gevoel is heel fijn, het is vers. Ik ben zo, zo blij, ook voor de rest [van het team]: we hebben hier zo lang op gewacht. Dus ja, ik denk dat iedereen dit in zich opneemt.”

De podiumplaats zat er volgens teambaas Cyril Abiteboul al wel aan te komen. “De timing is het gevolg van de progressie van het team, die sinds een aantal races heel zichtbaar is. We begrijpen de auto beter en de afstelling werkt beter op ieder circuit”, zei de teambaas van Renault bij Sky F1. Voorafgaand aan het weekend maakte hij zich nog een beetje zorgen over de race op de Nürburgring, een circuit waar veel downforce vereist is. Dat is nou net waar Renault het vaak lastig had. “Dit is dus een goede indicatie van de progressie”, aldus Abiteboul.

Voor Abiteboul heeft de podiumplaats van Ricciardo de nodige gevolgen. Eerder dit jaar sloten de heren een weddenschap af: als Ricciardo een podiumplaats zou pakken in 2020, dan mocht de Australiër een tattoo ontwerpen voor de teambaas. “Ja, die afspraak is echt”, herhaalde Ricciardo nog maar eens. “Het gaat gebeuren. We zullen nu even na moeten denken [over het ontwerp]. De tattoo heeft waarschijnlijk te maken met mij, maar ik denk wel met een Duitse twist. Dit is natuurlijk de plaats waar we het voor elkaar hebben gekregen. Ik denk dat er ook een link naar iets traditioneels in Duitsland komt.”