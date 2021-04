Voor het tweede opeenvolgende jaar slaagde Hülkenberg er niet in om een vaste plek te veroveren in de Formule 1. Afgelopen seizoen mocht hij desondanks drie keer invallen bij Racing Point, waar Sergio Perez en Lance Stroll races aan zich voorbij moesten laten gaan vanwege een besmetting met het coronavirus. Dit jaar is Hülkenberg de officiële reservecoureur van het team dat nu onder de naam Aston Martin racet, terwijl hij dezelfde rol vervult voor Mercedes. Daarnaast is hij als co-commentator en analist verbonden aan de F1-uitzendingen van het Oostenrijkse Servus TV.

In die rol verklapte Hülkenberg rond de Grand Prix van Bahrein, de openingsrace van het nieuwe F1-seizoen, dat hij in de voorbereiding op het seizoen in de simulator van beide teams heeft plaatsgenomen. Hoewel het een virtuele editie van de daadwerkelijke auto is, vindt Hülkenberg dat het belang van een ritje in de simulator niet onderschat mag worden. “Je krijgt een idee hoe je zo’n auto moet besturen. Het is een eerste indruk, die ook belangrijk is”, vertelde hij. “De nieuwe Aston Martin is anders dan die van vorig jaar. Maar in realiteit krijg je op het circuit altijd een ander gevoel en doorga je een ander leerproces, dat je heel snel moet afwerken.”

Sollicitatie bij Helmut Marko

Afgelopen seizoen leek Hülkenberg een tijd in beeld om het tweede zitje bij Red Bull Racing te gaan bezetten in 2021, maar uiteindelijk viel de keuze van het Oostenrijkse team op Sergio Perez. De Duitser vertelde op Servus TV ook dat Helmut Marko ooit ‘not amused’ was toen hij hem benaderde voor een plekje in het Red Bull Junior Team. In een video-interview met de Duitse tak van Motorsport.com blikt Marko terug op die bewuste sollicitatie: “Als ik ergens solliciteer, dan is het duidelijk dat ik met de beste documenten verschijn”, herinnerde de Oostenrijker zich. In zijn karttijd vond Hülkenberg naar eigen zeggen andere dingen belangrijker dan met een net geprint CV te verschijnen bij het sollicitatiegesprek. Ook vond Marko het management van de jonge coureur een beetje ‘vreemd’. “Maar dat is geschiedenis. We hebben nu een geweldige tv-commentator en hij is reserve bij Aston Martin en Mercedes. Misschien praat hij wel over wat wij kunnen gebruiken van deze auto’s!”