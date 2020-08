Mercedes zag Hülkenberg als alternatief voor Hamilton in 2013

Nico Hülkenberg keerde tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië terug in de Formule 1 als vervanger van Sergio Perez bij Racing Point. De Mexicaan mocht vanwege een positieve test op het COVID-19 virus niet in actie komen. Ook de 70th Anniversary GP moest Perez laten schieten. Zijn vervanger maakte indruk met de derde startpositie voor de tweede race op Silverstone. In de paddock sprak menigeen lovend over de invalbeurten van de ervaren rijder.

In zijn post-race column was ook Formule 1 sportief directeur Ross Brawn enthousiast. De Brit onthulde zelfs dat hij dicht bij een stoeltje bij Mercedes was in de jaren dat Brawn daar aan het roer stond: “Het was een ongelofelijke fysieke uitdaging voor Nico. Ik weet niet hoeveel pijn hij aan het einde van de race had maar zijn prestaties gedurende het weekend waren geweldig voor iemand die zo in het diepe is gegooid. Jaren geleden had ik hem bijna vastgelegd, toen ik de leiding had bij Mercedes. Als Lewis niet was gekomen, dan was Nico onze volgende keuze. Ik heb Nico altijd enorm gerespecteerd als coureur. Hij is een zeer sterke rijder die in de Formule 1 thuis hoort.”

Het merk legde voor het seizoen 2013 Hamilton vast als vervanger van Michael Schumacher. In de jaren daarna groeide de samenwerking uit tot een van de grootste succesverhalen uit de Formule 1-historie. Hülkenberg verkaste voor dat seizoen van Force India naar Sauber maar keerde een jaar later terug naar zijn oude werkgever. In 2017 stapte hij over naar Renault, waar hij voor het seizoen 2020 aan de kant werd geschoven. De Duitser heeft de meeste F1-starts zonder podium achter zijn naam staan.